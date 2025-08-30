https://ria.ru/20250830/pozhar-2038512316.html
В Ростовской области вспыхнул пожар в хуторе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Пожар в хуторе Мержаново в Ростовской области на площади 1 тысячи квадратных метров тушат 15 человек и 4 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Загорание 2 грузовых автомобилей, хозяйственная постройка и сухая растительность на 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. К тушению пожара привлечены четыре единицы техники и 15 человек личного состава, уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ по Ростовской области.В соцсетях сообщалось, что из-за пожара сгорел знаменитый маяк Мержаново, который располагался на территории парка Oxyland. Этот маяк был одним из самых популярных туристических объектов в Ростовской области. На данный момент представители парка не комментируют это сообщение.
