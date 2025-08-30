https://ria.ru/20250830/pozhar-2038471875.html

Площадь пожара на рынке в Волгограде выросла до 1,2 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на рынке в Волгограде выросла до 1,2 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 30.08.2025

Площадь пожара на рынке в Волгограде выросла до 1,2 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на рынке в Волгограде, где горят торговые павильоны, предварительно, возросла до 1,2 тысячи "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T10:26:00+03:00

2025-08-30T10:26:00+03:00

2025-08-30T12:42:00+03:00

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038489901_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9082477def027c6b1359c35b817e44c.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Волгограде, где горят торговые павильоны, предварительно, возросла до 1,2 тысячи "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России."Сообщение о возгорании на территории рынка поступило по адресу: города Волгоград, Тракторозаводский район, улица Михайлова, 3. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение торговых павильонов и продукции. Предварительно, площадь пожара 1200 квадратных метров", - сказали пресс-службе.Отмечается, что в ликвидации задействовано более 60 человек и 27 единиц техники.По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняется.

https://ria.ru/20250830/pozhar-2038471267.html

https://ria.ru/20250830/mchs-2038468377.html

волгоград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия