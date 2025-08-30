https://ria.ru/20250830/pozhar-2038471267.html
На краснодарском НПЗ потушили пожар, возникший из-за падения БПЛА
На краснодарском НПЗ потушили пожар, возникший из-за падения БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
На краснодарском НПЗ потушили пожар, возникший из-за падения БПЛА
Пожар на Краснодарском НПЗ, загоревшемся в результате падения обломков БПЛА после атаки на город, ликвидирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 30.08.2025
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Пожар на Краснодарском НПЗ, загоревшемся в результате падения обломков БПЛА после атаки на город, ликвидирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали. На нефтеперерабатывающем заводе продолжают работы по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.В городе зафиксировано повреждение более двадцати оконных рам, незначительно пострадал фасад ТРЦ "Сити-центр", добавили в оперштабе. Обследование близлежащих к НПЗ домов продолжается.По информации Центра озеленения и экологии, после пожара на НПЗ загрязнения окружающей среды нет, заключили в краевом оперативном штабе.
