На краснодарском НПЗ потушили пожар, возникший из-за падения БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
10:23 30.08.2025
На краснодарском НПЗ потушили пожар, возникший из-за падения БПЛА
Пожар на Краснодарском НПЗ, загоревшемся в результате падения обломков БПЛА после атаки на город, ликвидирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
происшествия
краснодарский край
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Пожар на Краснодарском НПЗ, загоревшемся в результате падения обломков БПЛА после атаки на город, ликвидирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали. На нефтеперерабатывающем заводе продолжают работы по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.В городе зафиксировано повреждение более двадцати оконных рам, незначительно пострадал фасад ТРЦ "Сити-центр", добавили в оперштабе. Обследование близлежащих к НПЗ домов продолжается.По информации Центра озеленения и экологии, после пожара на НПЗ загрязнения окружающей среды нет, заключили в краевом оперативном штабе.
краснодарский край
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Пожар на Краснодарском НПЗ, загоревшемся в результате падения обломков БПЛА после атаки на город, ликвидирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали. На нефтеперерабатывающем заводе продолжают работы по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
Происшествия Краснодарский край
 
 
