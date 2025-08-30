https://ria.ru/20250830/pozhar-2038468627.html
В Волгограде вспыхнул пожар на рынке
В Волгограде вспыхнул пожар на рынке - РИА Новости, 30.08.2025
В Волгограде вспыхнул пожар на рынке
Пожар возник на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда, площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в Единой... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T09:58:00+03:00
2025-08-30T09:58:00+03:00
2025-08-30T10:13:00+03:00
волгоград
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038470180_0:416:961:957_1920x0_80_0_0_bdd08eb677bbe04961c699bd94d4bf68.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Пожар возник на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда, площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города"(Горит - ред.) тракторный рынок. 300 квадратов", - сообщили РИА Новости в ЕДДС.По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняются.
https://ria.ru/20250830/mchs-2038468377.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038470180_0:389:962:1110_1920x0_80_0_0_a18fe2942b2cbef4ba31b0c5562bd9f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия
В Волгограде вспыхнул пожар на рынке
Рынок горит в Тракторозаводском районе Волгограда на 300 квадратных метрах
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Пожар возник на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда, площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города
"(Горит - ред.) тракторный рынок. 300 квадратов", - сообщили РИА Новости в ЕДДС.
По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняются.