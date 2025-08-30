Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде вспыхнул пожар на рынке
09:58 30.08.2025 (обновлено: 10:13 30.08.2025)
В Волгограде вспыхнул пожар на рынке
Пожар возник на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда, площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в Единой... РИА Новости, 30.08.2025
волгоград
происшествия
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Пожар возник на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда, площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города"(Горит - ред.) тракторный рынок. 300 квадратов", - сообщили РИА Новости в ЕДДС.По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняются.
волгоград
Новости
волгоград, происшествия
Волгоград, Происшествия
В Волгограде вспыхнул пожар на рынке

Рынок горит в Тракторозаводском районе Волгограда на 300 квадратных метрах

© Фото : Администрация Волгограда/TelegramДым на месте пожара на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда. 30 августа 2025
Дым на месте пожара на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда. 30 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Администрация Волгограда/Telegram
Дым на месте пожара на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда. 30 августа 2025
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Пожар возник на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда, площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города
"(Горит - ред.) тракторный рынок. 300 квадратов", - сообщили РИА Новости в ЕДДС.
По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняются.
В Геленджике привлекли Ил-76 для борьбы с лесным пожаром
Волгоград
 
 
