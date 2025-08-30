https://ria.ru/20250830/pozhar-2038447480.html
Краснодарский НПЗ загорелся из-за падения БПЛА
Краснодарский НПЗ загорелся из-за падения БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
Краснодарский НПЗ загорелся из-за падения БПЛА
Пожар на 300 квадратных метрах произошел на территории Краснодарского НПЗ, где из-за падения обломков БПЛА повреждена одна из технологических установок,... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар на 300 квадратных метрах произошел на территории Краснодарского НПЗ, где из-за падения обломков БПЛА повреждена одна из технологических установок, предварительно, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона."В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА. Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.Предварительно, пострадавших нет, в настоящее время на месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы, добавили в оперштабе.Уточняется, что сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали.
