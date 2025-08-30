Рейтинг@Mail.ru
Краснодарский НПЗ загорелся из-за падения БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 30.08.2025
Краснодарский НПЗ загорелся из-за падения БПЛА
специальная военная операция на украине
краснодар
происшествия
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар на 300 квадратных метрах произошел на территории Краснодарского НПЗ, где из-за падения обломков БПЛА повреждена одна из технологических установок, предварительно, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона."В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА. Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.Предварительно, пострадавших нет, в настоящее время на месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы, добавили в оперштабе.Уточняется, что сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали.
краснодар, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Происшествия
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала