Пострадавший при спасении Наговицыной надеется вернуться к восхождениям

БИШКЕК, 30 авг – РИА Новости. Пострадавший при попытке спасения застрявшей в горах Киргизии россиянки Натальи Наговицыной альпинист из РФ Баир Батуев рассказал РИА Новости, что надеется вернуться к восхождениям уже в следующем году. “Все зависит от врачей и от последующей реабилитации. Конечно, если вот так, как сейчас, лежать, то восстанавливаться долго придется. Но я надеюсь, что уже в следующем году вернусь к восхождениям и прилечу сюда (в Киргизию - ред.). Мы каждый год сюда прилетаем”, - сказал альпинист. Батуев получил травму при аварийной посадке вертолета минобороны Киргизии, который должен был забросить альпинистов-спасателей на склоны пика Победы для эвакуации получившей травму россиянки Натальи Наговицыной. По словам альпиниста, врачи диагностировали у него компрессионный перелом грудного позвонка. Еще один альпинист Александр Семенов также пострадал, но не так серьезно. В субботу их при содействии посольства РФ и МЧС Киргизии отправили в Москву, где они продолжат лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. “Как видите, я сам хожу. Передвигаюсь. Надеюсь, что все обойдется”, - сказал Батуев. Российская альпинистка Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако спустя несколько дней он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы. Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но 25 августа они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. Тогда же руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий. В МЧС республики сообщили РИА Новости, что альпинистка официально признана пропавшей без вести. В минувшую среду военные беспилотники, оборудованные тепловизором, совершили облет места, где находится Наговицына. Как сообщили в курирующем вылет Госкомитете нацбезопасности республики, признаков жизни у альпинистки обнаружить не удалось.

