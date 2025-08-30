https://ria.ru/20250830/posobie-2038456282.html

СМИ: украинские беженцы три года обворовывали поляков

СМИ: украинские беженцы три года обворовывали поляков

Украинские беженцы с начала конфликта в 2022 году обворовывали поляков, получая незаконным образом пособия, пишет портал Mysl Polska.

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские беженцы с начала конфликта в 2022 году обворовывали поляков, получая незаконным образом пособия, пишет портал Mysl Polska."Украинцы воровали у поляков в рамках программы "500+" с начала войны в 2022 году. Организованные группы украинцев приезжали в Польшу и получали пособия через банкоматы в Перемышле", — говорится в статье.В результате из польской казны было похищено не менее 30 миллионов злотых (Около 65 миллионов рублей. — Прим. Ред.). Автор материала утверждает, что политика президента Польши Кароля Навроцкого, который наложил вето на дальнейшие выплаты гражданам Украины, поможет жителям страны вернуть отобранные у них средства.При этом отмечается, что несмотря на увеличения пособия для нуждающихся до 800 злотых (Около 15 тысяч рублей. — Прим. Ред.), украинцы не имели и не имеют права претендовать на выплаты, а все рассказы бывшей польской администрации о том, что украинские беженцы якобы позитивно влияют на экономику страны ЕС, — это всего лишь политическая акция."Не позволяйте никому убедить вас, что украинцы вносят значительный вклад в ВВП Польши. Если 20% взрослых украинцев не работают, а три четверти из них якобы составляют женщины и дети, то кто же вносит вклад в этот ВВП?" — задается вопросом MP.В среду издание "Страна.ua" написала, что в Польше обостряется конфликт между правительством Дональда Туска и аппаратом Навроцкого из-за поддержки Украины.По данным источника, спикер президента Польши Рафал Лешкевич резко ответил на обвинения министра цифровых технологий Кшиштофа Гавковского в якобы поддержке российских тезисов из-за вето на помощь неработающим украинским беженцам.Польский лидер ранее наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие украинцы, в отличие от других иностранцев, получают в республике бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты.

