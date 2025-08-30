https://ria.ru/20250830/pogoda-2038467550.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в субботу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона с центром над Ленинградской областью. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем, возможно, отдельные порывы до 12 метров в секунду и аномально высокая температура. Днем в Москве плюс 27 - плюс 29, по области плюс 25 - плюс 30 градусов тепла. Такие значения на 8-9 градусов выше климатической нормы", - сказал синоптик. Он отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. "Ну и с такими температурами сегодняшний день может стать одним из самых теплых дней августа", - добавил Леус.

