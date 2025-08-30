Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/pogoda-2038467550.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в субботу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T09:39:00+03:00
2025-08-30T09:39:00+03:00
общество
москва
ленинградская область
михаил леус
ливневые дожди и грозы в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857629_0:140:3299:1996_1920x0_80_0_0_628badc37fd97ddc1761381b3770070a.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в субботу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона с центром над Ленинградской областью. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем, возможно, отдельные порывы до 12 метров в секунду и аномально высокая температура. Днем в Москве плюс 27 - плюс 29, по области плюс 25 - плюс 30 градусов тепла. Такие значения на 8-9 градусов выше климатической нормы", - сказал синоптик. Он отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. "Ну и с такими температурами сегодняшний день может стать одним из самых теплых дней августа", - добавил Леус.
https://ria.ru/20250830/tsiklon-2038443128.html
https://ria.ru/20250829/vilfand-2038307928.html
москва
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857629_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_c654da8b62ace2a69b1607c276e90012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, ленинградская область, михаил леус, ливневые дожди и грозы в москве
Общество, Москва, Ленинградская область, Михаил Леус, Ливневые дожди и грозы в Москве
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве ожидается переменная облачность и до плюс 29 градусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в субботу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона с центром над Ленинградской областью. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем, возможно, отдельные порывы до 12 метров в секунду и аномально высокая температура. Днем в Москве плюс 27 - плюс 29, по области плюс 25 - плюс 30 градусов тепла. Такие значения на 8-9 градусов выше климатической нормы", - сказал синоптик.
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Синоптики рассказали о погоде на Дальнем Востоке на следующей неделе
02:33
Он отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
"Ну и с такими температурами сегодняшний день может стать одним из самых теплых дней августа", - добавил Леус.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Вильфанд рассказал о погоде в России этой осенью
Вчера, 13:05
 
ОбществоМоскваЛенинградская областьМихаил ЛеусЛивневые дожди и грозы в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала