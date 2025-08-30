Рейтинг@Mail.ru
Турнир по практической стрельбе состоялся в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
18:30 30.08.2025
Турнир по практической стрельбе состоялся в Подмосковье
Турнир по практической стрельбе состоялся в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2025
Турнир по практической стрельбе состоялся в Подмосковье
Соревнования по практической стрельбе прошли в субботу в парке "Патриот" в Одинцовском округе Подмосковья, они объединили более 50 спортсменов из разных... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Соревнования по практической стрельбе прошли в субботу в парке "Патриот" в Одинцовском округе Подмосковья, они объединили более 50 спортсменов из разных российских регионов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Спортсмены состязались в классе "винтовка динамическая PRS 600". В программе были восемь упражнений на дистанциях от 150 до 600 метров. Турнир проходил одновременно с финалом кубка Московской области по стрельбе из пистолета и стрельбе из карабина пистолетного калибра. "Это отборочное соревнование, где принимают участие спортсмены Московской области, а также из 11 регионов РФ от Калининграда до Республики Саха (Якутия). Есть индивидуальный и командный зачет. Это сочетание скорости выполнения упражнений и точности. Предлагается определенная мишенная обстановка, стрелок сам выбирает порядок поражения мишени, с какой позиции, куда ему нужно прийти, переместиться. Чем точнее он выстрелит за меньшее время, тем лучше будет его результат", – рассказал и.о. главного тренера сборной Московской области по практической стрельбе, руководитель регионального отделения ФПСР Борис Крейндлин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в регионе вид спорта развивается быстрыми темпами. "Спортсмены региона занимают призовые места, получают награды на чемпионатах, кубках России по разным видам оружия. И многие спортсмены к нам переходят, чтобы тренироваться и развивать свою карьеру. В планах проводить у нас в Подмосковье по каждому виду оружия и кубки, и чемпионаты", – подчеркнул Крейндлин. На мероприятии работала судейская бригада под руководством спортивного судьи всероссийской категории, мастера спорта международного класса Сергея Андреева.
Турнир по практической стрельбе состоялся в Подмосковье

Турнир по практической стрельбе в Подмосковье объединил свыше 50 спортсменов

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Турнир по практической стрельбе в парке "Патриот" в Подмосковье
Турнир по практической стрельбе в парке Патриот в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Турнир по практической стрельбе в парке "Патриот" в Подмосковье
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Соревнования по практической стрельбе прошли в субботу в парке "Патриот" в Одинцовском округе Подмосковья, они объединили более 50 спортсменов из разных российских регионов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Спортсмены состязались в классе "винтовка динамическая PRS 600". В программе были восемь упражнений на дистанциях от 150 до 600 метров. Турнир проходил одновременно с финалом кубка Московской области по стрельбе из пистолета и стрельбе из карабина пистолетного калибра.
"Это отборочное соревнование, где принимают участие спортсмены Московской области, а также из 11 регионов РФ от Калининграда до Республики Саха (Якутия). Есть индивидуальный и командный зачет. Это сочетание скорости выполнения упражнений и точности. Предлагается определенная мишенная обстановка, стрелок сам выбирает порядок поражения мишени, с какой позиции, куда ему нужно прийти, переместиться. Чем точнее он выстрелит за меньшее время, тем лучше будет его результат", – рассказал и.о. главного тренера сборной Московской области по практической стрельбе, руководитель регионального отделения ФПСР Борис Крейндлин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в регионе вид спорта развивается быстрыми темпами.
"Спортсмены региона занимают призовые места, получают награды на чемпионатах, кубках России по разным видам оружия. И многие спортсмены к нам переходят, чтобы тренироваться и развивать свою карьеру. В планах проводить у нас в Подмосковье по каждому виду оружия и кубки, и чемпионаты", – подчеркнул Крейндлин.
На мероприятии работала судейская бригада под руководством спортивного судьи всероссийской категории, мастера спорта международного класса Сергея Андреева.
