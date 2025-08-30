Рейтинг@Mail.ru
История "похороненного заживо" Виктора Перевалова - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/perevalov-2038152139.html
История "похороненного заживо" Виктора Перевалова
История "похороненного заживо" Виктора Перевалова - РИА Новости, 30.08.2025
История "похороненного заживо" Виктора Перевалова
Белокурый мальчик с огромными глазами когда-то был кумиром миллионов. Его лицо украшало обложки журналов, девочки толпами ждали у киностудий. Режиссеры... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T09:00:00+03:00
2025-08-30T09:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037532838_335:0:1402:600_1920x0_80_0_0_0b01c6dc256c7aabf6742e0b194d4741.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Белокурый мальчик с огромными глазами когда-то был кумиром миллионов. Его лицо украшало обложки журналов, девочки толпами ждали у киностудий. Режиссеры выстраивались в очередь за юным талантом. А потом в один момент все закончилось. Телефон замолчал, предложения исчезли. И началась совсем другая история — о том, как детская звезда превращается в обычного человека, которого мир больше не хочет видеть.Мальчик, которого выхватили из толпыВсе началось случайно в первом классе. Школьников повели на экскурсию во Дворец пионеров, где ассистенты режиссеров искали детей для фильма "Тамбу-Ламбу". "Такая белая голова, как у меня, была единственная на весь класс", — вспоминал позже Виктор Перевалов в интервью журналисту Андрею Колобаеву.Его выхватили из толпы, записали адрес, прислали повестку с "Ленфильма". Так в семь лет началась его кинокарьера. Семья к искусству никакого отношения не имела, но мальчишка оказался прирожденным актером."Марья-искусница", "Республика ШКИД", "Я вас любил", "Старая, старая сказка" — его детские роли до сих пор остаются эталонными. За полвека в кино снялось немало детей, но такого количества ролей, как у Перевалова, не было больше ни у кого.Детство на съемочной площадкеНастоящего детства Виктора лишился. Фильмы снимались месяцами, иногда по два года. "Я уставал жутко, бывало, привозили домой, ложился на кровать, и из носа в две струи хлестала кровь — от перегрева и переутомления", — рассказывал актер.В "Марье-искуснице" его обрили наголо, голова сгорела на солнце, а сверху надевали парик, промазанный спиртовым лаком. "Ох, как содранной коже было приятно!" — с горькой иронией вспоминал он. Однажды вместе с Михаилом Кузнецовым они грохнулись с трехметровой высоты, Витя повредил позвоночник и попал в больницу."Но я хоть и был ребенком, работал по-взрослому", — говорил Перевалов. Рядом с ним трудились великие — Георгий Милляр, Михаил Пуговкин, Олег Даль. Мальчишка не понимал, что работает с легендами. Для него это были просто "дяди и тети".Дружба с великимиОсобенно теплые отношения сложились у Виктора с Михаилом Пуговкиным. Тот видел, что у мальчишки деньги улетучиваются моментально, и придумал хитрую схему помощи. "Витька! Я новую систему придумал в "чешского дурака". Давай заходи, я тебя "сделаю"!" — звонил Пуговкин. Пару часов играли в карты, Витя "выигрывал" рублей пятнадцать и бежал ужинать.С Олегом Далем подружились на съемках "Старой, старой сказки". "Он относился ко мне почти как к младшему брату. Очень по-доброму, по-дружески", — вспоминал Перевалов. Последняя встреча с Далем запомнилась особенно. На съемках блокадного фильма, в сумерках на набережной Невы, Виктор за полкилометра узнал силуэт друга в солдатской шинели. Через год Олег умер.Роковые пышки и настоящая любовьСо славой пришло и женское внимание. "Девочки вешались на шею и все сопутствующее", — рассказывал актер. Но он относился к этому критически, понимая, что "подходят к тому, кого видели на экране".Настоящую любовь встретил после армии. В очереди за пышками в ЦПКиО увидел девушку, которая "мялась в сторонке" — терпеть не могла стоять в очереди. "Я принципиально никогда не торговал лицом, но для нее сделал исключение — взял пышки без очереди", — признавался Виктор.Она не знала, что он актер, пока не увидела одна из подруг. "Важно, чтобы меня любили как Виктора Перевалова, а не Принца с розой", — объяснял свой выбор. Прожили вместе с Ириной почти 40 лет.Милицейские сапогиПерелом случился в начале 1980-х после "Трактира на Пятницкой". Телефон молчал. "Нужен — позвонят, никуда не денутся. Не нужен, не поможет даже то, что буду стоять перед мордой их лица", — философски относился к ситуации Виктор.Последней каплей стал фильм "Опасный возраст" с Будрайтисом. Перевалов сыграл милиционера — его лицо показали один раз, а сапоги четыре. Соседские ребята спросили: "Тебя что — вырезали?" "Понял, что все — вышел в тираж, "милицейские сапоги" хватит играть", — вспоминал актер.Отказ от легких денегВ лихие 90-е появился соблазн легких денег. "Не раз предлагали посидеть в разных бандитских конторах зиц-председателем. Деньги сулили приличные. Если в офисе сидит бандюган, никто не даст копейки, а если меня посадить — с моим приятным лицом, внушающим доверие, с глазами, которые не лгут..."Но отказывался. "Очень уж не хотелось садиться в тюрягу", — смеялся Виктор.От рельсов до копания могилНачалась другая жизнь. Виктор работал монтером пути в метро — "никто и не догадывался, что артист Перевалов по ночам рельсы выпрямляет". Ездил на шабашки в воронежские совхозы, трудился грузчиком в винном магазине, работал сторожем на автостоянке.Самой болезненной оказалась история с копанием могил. "Совершеннейшая неправда, что я от нищеты могилы рыл! Мы поехали на шабашку, зарабатывали подсобными работами. И так получилось, что некому было выкопать могилу — нет мужиков в колхозе. Ну копал, ну и что?!" — возмущался он слухами.Но символичность этой работы била по самолюбию. Звезда, копающая могилы за еду. Идеальная метафора падения.Запойный во всемСпасало то, что "запойный во всем" — в карты, в чтение, в работу. И в алкоголь тоже. "У меня кран работает в двух положениях: либо пью до посинения, либо в полной завязке. Среднего не дано", — признавался Перевалов."Когда есть работа — без последствий, а когда работы не стало... Утром на съемку не надо, о внешнем виде заботиться нет необходимости. Раз-два позволил — потом уже неделю не остановиться", — объяснял он механизм срывов.Спасибо жене — "каждый раз вытаскивала. Где с боем, где как, но до сих пор жив, не помер".Живой мертвецСамым страшным оказались не бедность и забвение, а слухи. Киношная среда не прощала ошибок. "Лично я и "в дурдом попадал", и "спивался до белой горячки", и "в тюрьму сажали", и "вообще уже помер давно под забором", — перечислял актер байки о себе.Апогеем стала история с "убийством". "Моей жене сказали, что по телевизору передали: "Твоего Витьку на съемках зарезали!" Хорошо, именно в тот день домой вернулся", — смеялся актер. Люди встречали его на улице и крестились: "Разве ты жив?"Возвращение на экраныКино вернулось неожиданно. В 2005 году режиссер Игорь Апасян предложил роль почти бомжа в фильме "Граффити". "Сначала не поверил. Поэтому от радости по квартире не прыгал", — признавался Перевалов.На премьере зал встал. "Видел, как две молодые девчонки в партере рыдали", — растроганно рассказывал актер. Фильм купили несколько стран.Виктор Перевалов умер в 2010-м от рака печени в возрасте 61 года. В одном из последних интервью он признался: "Обидно, что весь красочный фейерверк пришелся на начало жизни. Лучше бы наоборот".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037532838_602:0:1402:600_1920x0_80_0_0_d2ba209c807a4e259b666b7fd2e695c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

История "похороненного заживо" Виктора Перевалова

© Ленфильм (1967)Кадр из фильма "Республика ШКИД"
Кадр из фильма Республика ШКИД - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Ленфильм (1967)
Кадр из фильма "Республика ШКИД"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Белокурый мальчик с огромными глазами когда-то был кумиром миллионов. Его лицо украшало обложки журналов, девочки толпами ждали у киностудий. Режиссеры выстраивались в очередь за юным талантом. А потом в один момент все закончилось. Телефон замолчал, предложения исчезли. И началась совсем другая история — о том, как детская звезда превращается в обычного человека, которого мир больше не хочет видеть.

Мальчик, которого выхватили из толпы

Все началось случайно в первом классе. Школьников повели на экскурсию во Дворец пионеров, где ассистенты режиссеров искали детей для фильма "Тамбу-Ламбу". "Такая белая голова, как у меня, была единственная на весь класс", — вспоминал позже Виктор Перевалов в интервью журналисту Андрею Колобаеву.
Его выхватили из толпы, записали адрес, прислали повестку с "Ленфильма". Так в семь лет началась его кинокарьера. Семья к искусству никакого отношения не имела, но мальчишка оказался прирожденным актером.
© Ленфильм (1957)Кадр из фильма "Тамбу-Ламбу"
Кадр из фильма Тамбу-Ламбу - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Ленфильм (1957)
Кадр из фильма "Тамбу-Ламбу"
"Марья-искусница", "Республика ШКИД", "Я вас любил", "Старая, старая сказка" — его детские роли до сих пор остаются эталонными. За полвека в кино снялось немало детей, но такого количества ролей, как у Перевалова, не было больше ни у кого.

Детство на съемочной площадке

Настоящего детства Виктора лишился. Фильмы снимались месяцами, иногда по два года. "Я уставал жутко, бывало, привозили домой, ложился на кровать, и из носа в две струи хлестала кровь — от перегрева и переутомления", — рассказывал актер.
В "Марье-искуснице" его обрили наголо, голова сгорела на солнце, а сверху надевали парик, промазанный спиртовым лаком. "Ох, как содранной коже было приятно!" — с горькой иронией вспоминал он. Однажды вместе с Михаилом Кузнецовым они грохнулись с трехметровой высоты, Витя повредил позвоночник и попал в больницу.
© Киностудия им. М. Горького (1959)Кадр из фильма "Марья-искусница"
Кадр из фильма Марья-искусница - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Киностудия им. М. Горького (1959)
Кадр из фильма "Марья-искусница"
"Но я хоть и был ребенком, работал по-взрослому", — говорил Перевалов. Рядом с ним трудились великие — Георгий Милляр, Михаил Пуговкин, Олег Даль. Мальчишка не понимал, что работает с легендами. Для него это были просто "дяди и тети".

Дружба с великими

Особенно теплые отношения сложились у Виктора с Михаилом Пуговкиным. Тот видел, что у мальчишки деньги улетучиваются моментально, и придумал хитрую схему помощи. "Витька! Я новую систему придумал в "чешского дурака". Давай заходи, я тебя "сделаю"!" — звонил Пуговкин. Пару часов играли в карты, Витя "выигрывал" рублей пятнадцать и бежал ужинать.
С Олегом Далем подружились на съемках "Старой, старой сказки". "Он относился ко мне почти как к младшему брату. Очень по-доброму, по-дружески", — вспоминал Перевалов. Последняя встреча с Далем запомнилась особенно. На съемках блокадного фильма, в сумерках на набережной Невы, Виктор за полкилометра узнал силуэт друга в солдатской шинели. Через год Олег умер.
© РИА Новости / Б. Виленкин | Перейти в медиабанкАктер Михаил Пуговкин
Актер Михаил Пуговкин - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Б. Виленкин
Перейти в медиабанк
Актер Михаил Пуговкин

Роковые пышки и настоящая любовь

Со славой пришло и женское внимание. "Девочки вешались на шею и все сопутствующее", — рассказывал актер. Но он относился к этому критически, понимая, что "подходят к тому, кого видели на экране".
Настоящую любовь встретил после армии. В очереди за пышками в ЦПКиО увидел девушку, которая "мялась в сторонке" — терпеть не могла стоять в очереди. "Я принципиально никогда не торговал лицом, но для нее сделал исключение — взял пышки без очереди", — признавался Виктор.
© Киностудия им. М. Горького (1967)Кадр из фильма "Я вас любил"
Кадр из фильма Я вас любил - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Киностудия им. М. Горького (1967)
Кадр из фильма "Я вас любил"
Она не знала, что он актер, пока не увидела одна из подруг. "Важно, чтобы меня любили как Виктора Перевалова, а не Принца с розой", — объяснял свой выбор. Прожили вместе с Ириной почти 40 лет.

Милицейские сапоги

Перелом случился в начале 1980-х после "Трактира на Пятницкой". Телефон молчал. "Нужен — позвонят, никуда не денутся. Не нужен, не поможет даже то, что буду стоять перед мордой их лица", — философски относился к ситуации Виктор.
Последней каплей стал фильм "Опасный возраст" с Будрайтисом. Перевалов сыграл милиционера — его лицо показали один раз, а сапоги четыре. Соседские ребята спросили: "Тебя что — вырезали?" "Понял, что все — вышел в тираж, "милицейские сапоги" хватит играть", — вспоминал актер.
© ТО "Экран" (1981)Кадр из фильма "Опасный возраст"
Кадр из фильма Опасный возраст - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© ТО "Экран" (1981)
Кадр из фильма "Опасный возраст"

Отказ от легких денег

В лихие 90-е появился соблазн легких денег. "Не раз предлагали посидеть в разных бандитских конторах зиц-председателем. Деньги сулили приличные. Если в офисе сидит бандюган, никто не даст копейки, а если меня посадить — с моим приятным лицом, внушающим доверие, с глазами, которые не лгут..."
Но отказывался. "Очень уж не хотелось садиться в тюрягу", — смеялся Виктор.

От рельсов до копания могил

Началась другая жизнь. Виктор работал монтером пути в метро — "никто и не догадывался, что артист Перевалов по ночам рельсы выпрямляет". Ездил на шабашки в воронежские совхозы, трудился грузчиком в винном магазине, работал сторожем на автостоянке.
© Мосфильм (1977)Кадр из фильма "Трактир на Пятницкой"
Кадр из фильма Трактир на Пятницкой - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Мосфильм (1977)
Кадр из фильма "Трактир на Пятницкой"
Самой болезненной оказалась история с копанием могил. "Совершеннейшая неправда, что я от нищеты могилы рыл! Мы поехали на шабашку, зарабатывали подсобными работами. И так получилось, что некому было выкопать могилу — нет мужиков в колхозе. Ну копал, ну и что?!" — возмущался он слухами.
Но символичность этой работы била по самолюбию. Звезда, копающая могилы за еду. Идеальная метафора падения.

Запойный во всем

Спасало то, что "запойный во всем" — в карты, в чтение, в работу. И в алкоголь тоже. "У меня кран работает в двух положениях: либо пью до посинения, либо в полной завязке. Среднего не дано", — признавался Перевалов.
"Когда есть работа — без последствий, а когда работы не стало... Утром на съемку не надо, о внешнем виде заботиться нет необходимости. Раз-два позволил — потом уже неделю не остановиться", — объяснял он механизм срывов.
© Ленфильм (1968)Кадр из фильма "Старая, старая сказка"
Кадр из фильма Старая, старая сказка - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Ленфильм (1968)
Кадр из фильма "Старая, старая сказка"
Спасибо жене — "каждый раз вытаскивала. Где с боем, где как, но до сих пор жив, не помер".

Живой мертвец

Самым страшным оказались не бедность и забвение, а слухи. Киношная среда не прощала ошибок. "Лично я и "в дурдом попадал", и "спивался до белой горячки", и "в тюрьму сажали", и "вообще уже помер давно под забором", — перечислял актер байки о себе.
Апогеем стала история с "убийством". "Моей жене сказали, что по телевизору передали: "Твоего Витьку на съемках зарезали!" Хорошо, именно в тот день домой вернулся", — смеялся актер. Люди встречали его на улице и крестились: "Разве ты жив?"

Возвращение на экраны

Кино вернулось неожиданно. В 2005 году режиссер Игорь Апасян предложил роль почти бомжа в фильме "Граффити". "Сначала не поверил. Поэтому от радости по квартире не прыгал", — признавался Перевалов.
© Ленфильм (1968)Кадр из фильма "Старая, старая сказка"
Кадр из фильма Старая, старая сказка - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Ленфильм (1968)
Кадр из фильма "Старая, старая сказка"
На премьере зал встал. "Видел, как две молодые девчонки в партере рыдали", — растроганно рассказывал актер. Фильм купили несколько стран.
Виктор Перевалов умер в 2010-м от рака печени в возрасте 61 года. В одном из последних интервью он признался: "Обидно, что весь красочный фейерверк пришелся на начало жизни. Лучше бы наоборот".
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала