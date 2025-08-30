История "похороненного заживо" Виктора Перевалова
© Ленфильм (1967)Кадр из фильма "Республика ШКИД"
Кадр из фильма "Республика ШКИД"
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Белокурый мальчик с огромными глазами когда-то был кумиром миллионов. Его лицо украшало обложки журналов, девочки толпами ждали у киностудий. Режиссеры выстраивались в очередь за юным талантом. А потом в один момент все закончилось. Телефон замолчал, предложения исчезли. И началась совсем другая история — о том, как детская звезда превращается в обычного человека, которого мир больше не хочет видеть.
Мальчик, которого выхватили из толпы
Его выхватили из толпы, записали адрес, прислали повестку с "Ленфильма". Так в семь лет началась его кинокарьера. Семья к искусству никакого отношения не имела, но мальчишка оказался прирожденным актером.
© Ленфильм (1957)Кадр из фильма "Тамбу-Ламбу"
Кадр из фильма "Тамбу-Ламбу"
"Марья-искусница", "Республика ШКИД", "Я вас любил", "Старая, старая сказка" — его детские роли до сих пор остаются эталонными. За полвека в кино снялось немало детей, но такого количества ролей, как у Перевалова, не было больше ни у кого.
Детство на съемочной площадке
Настоящего детства Виктора лишился. Фильмы снимались месяцами, иногда по два года. "Я уставал жутко, бывало, привозили домой, ложился на кровать, и из носа в две струи хлестала кровь — от перегрева и переутомления", — рассказывал актер.
В "Марье-искуснице" его обрили наголо, голова сгорела на солнце, а сверху надевали парик, промазанный спиртовым лаком. "Ох, как содранной коже было приятно!" — с горькой иронией вспоминал он. Однажды вместе с Михаилом Кузнецовым они грохнулись с трехметровой высоты, Витя повредил позвоночник и попал в больницу.
© Киностудия им. М. Горького (1959)Кадр из фильма "Марья-искусница"
Кадр из фильма "Марья-искусница"
"Но я хоть и был ребенком, работал по-взрослому", — говорил Перевалов. Рядом с ним трудились великие — Георгий Милляр, Михаил Пуговкин, Олег Даль. Мальчишка не понимал, что работает с легендами. Для него это были просто "дяди и тети".
Дружба с великими
Особенно теплые отношения сложились у Виктора с Михаилом Пуговкиным. Тот видел, что у мальчишки деньги улетучиваются моментально, и придумал хитрую схему помощи. "Витька! Я новую систему придумал в "чешского дурака". Давай заходи, я тебя "сделаю"!" — звонил Пуговкин. Пару часов играли в карты, Витя "выигрывал" рублей пятнадцать и бежал ужинать.
С Олегом Далем подружились на съемках "Старой, старой сказки". "Он относился ко мне почти как к младшему брату. Очень по-доброму, по-дружески", — вспоминал Перевалов. Последняя встреча с Далем запомнилась особенно. На съемках блокадного фильма, в сумерках на набережной Невы, Виктор за полкилометра узнал силуэт друга в солдатской шинели. Через год Олег умер.
Актер Михаил Пуговкин
Роковые пышки и настоящая любовь
Со славой пришло и женское внимание. "Девочки вешались на шею и все сопутствующее", — рассказывал актер. Но он относился к этому критически, понимая, что "подходят к тому, кого видели на экране".
Настоящую любовь встретил после армии. В очереди за пышками в ЦПКиО увидел девушку, которая "мялась в сторонке" — терпеть не могла стоять в очереди. "Я принципиально никогда не торговал лицом, но для нее сделал исключение — взял пышки без очереди", — признавался Виктор.
© Киностудия им. М. Горького (1967)Кадр из фильма "Я вас любил"
Кадр из фильма "Я вас любил"
Она не знала, что он актер, пока не увидела одна из подруг. "Важно, чтобы меня любили как Виктора Перевалова, а не Принца с розой", — объяснял свой выбор. Прожили вместе с Ириной почти 40 лет.
Милицейские сапоги
Перелом случился в начале 1980-х после "Трактира на Пятницкой". Телефон молчал. "Нужен — позвонят, никуда не денутся. Не нужен, не поможет даже то, что буду стоять перед мордой их лица", — философски относился к ситуации Виктор.
Последней каплей стал фильм "Опасный возраст" с Будрайтисом. Перевалов сыграл милиционера — его лицо показали один раз, а сапоги четыре. Соседские ребята спросили: "Тебя что — вырезали?" "Понял, что все — вышел в тираж, "милицейские сапоги" хватит играть", — вспоминал актер.
© ТО "Экран" (1981)Кадр из фильма "Опасный возраст"
Кадр из фильма "Опасный возраст"
Отказ от легких денег
В лихие 90-е появился соблазн легких денег. "Не раз предлагали посидеть в разных бандитских конторах зиц-председателем. Деньги сулили приличные. Если в офисе сидит бандюган, никто не даст копейки, а если меня посадить — с моим приятным лицом, внушающим доверие, с глазами, которые не лгут..."
Но отказывался. "Очень уж не хотелось садиться в тюрягу", — смеялся Виктор.
От рельсов до копания могил
Началась другая жизнь. Виктор работал монтером пути в метро — "никто и не догадывался, что артист Перевалов по ночам рельсы выпрямляет". Ездил на шабашки в воронежские совхозы, трудился грузчиком в винном магазине, работал сторожем на автостоянке.
© Мосфильм (1977)Кадр из фильма "Трактир на Пятницкой"
Кадр из фильма "Трактир на Пятницкой"
Самой болезненной оказалась история с копанием могил. "Совершеннейшая неправда, что я от нищеты могилы рыл! Мы поехали на шабашку, зарабатывали подсобными работами. И так получилось, что некому было выкопать могилу — нет мужиков в колхозе. Ну копал, ну и что?!" — возмущался он слухами.
Но символичность этой работы била по самолюбию. Звезда, копающая могилы за еду. Идеальная метафора падения.
Запойный во всем
Спасало то, что "запойный во всем" — в карты, в чтение, в работу. И в алкоголь тоже. "У меня кран работает в двух положениях: либо пью до посинения, либо в полной завязке. Среднего не дано", — признавался Перевалов.
"Когда есть работа — без последствий, а когда работы не стало... Утром на съемку не надо, о внешнем виде заботиться нет необходимости. Раз-два позволил — потом уже неделю не остановиться", — объяснял он механизм срывов.
© Ленфильм (1968)Кадр из фильма "Старая, старая сказка"
Кадр из фильма "Старая, старая сказка"
Спасибо жене — "каждый раз вытаскивала. Где с боем, где как, но до сих пор жив, не помер".
Живой мертвец
Самым страшным оказались не бедность и забвение, а слухи. Киношная среда не прощала ошибок. "Лично я и "в дурдом попадал", и "спивался до белой горячки", и "в тюрьму сажали", и "вообще уже помер давно под забором", — перечислял актер байки о себе.
Апогеем стала история с "убийством". "Моей жене сказали, что по телевизору передали: "Твоего Витьку на съемках зарезали!" Хорошо, именно в тот день домой вернулся", — смеялся актер. Люди встречали его на улице и крестились: "Разве ты жив?"
Возвращение на экраны
Кино вернулось неожиданно. В 2005 году режиссер Игорь Апасян предложил роль почти бомжа в фильме "Граффити". "Сначала не поверил. Поэтому от радости по квартире не прыгал", — признавался Перевалов.
© Ленфильм (1968)Кадр из фильма "Старая, старая сказка"
Кадр из фильма "Старая, старая сказка"
На премьере зал встал. "Видел, как две молодые девчонки в партере рыдали", — растроганно рассказывал актер. Фильм купили несколько стран.
Виктор Перевалов умер в 2010-м от рака печени в возрасте 61 года. В одном из последних интервью он признался: "Обидно, что весь красочный фейерверк пришелся на начало жизни. Лучше бы наоборот".