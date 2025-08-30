https://ria.ru/20250830/perevalov-2038152139.html

История "похороненного заживо" Виктора Перевалова

История "похороненного заживо" Виктора Перевалова - РИА Новости, 30.08.2025

История "похороненного заживо" Виктора Перевалова

Белокурый мальчик с огромными глазами когда-то был кумиром миллионов. Его лицо украшало обложки журналов, девочки толпами ждали у киностудий. Режиссеры... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T09:00:00+03:00

2025-08-30T09:00:00+03:00

2025-08-30T09:00:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037532838_335:0:1402:600_1920x0_80_0_0_0b01c6dc256c7aabf6742e0b194d4741.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Белокурый мальчик с огромными глазами когда-то был кумиром миллионов. Его лицо украшало обложки журналов, девочки толпами ждали у киностудий. Режиссеры выстраивались в очередь за юным талантом. А потом в один момент все закончилось. Телефон замолчал, предложения исчезли. И началась совсем другая история — о том, как детская звезда превращается в обычного человека, которого мир больше не хочет видеть.Мальчик, которого выхватили из толпыВсе началось случайно в первом классе. Школьников повели на экскурсию во Дворец пионеров, где ассистенты режиссеров искали детей для фильма "Тамбу-Ламбу". "Такая белая голова, как у меня, была единственная на весь класс", — вспоминал позже Виктор Перевалов в интервью журналисту Андрею Колобаеву.Его выхватили из толпы, записали адрес, прислали повестку с "Ленфильма". Так в семь лет началась его кинокарьера. Семья к искусству никакого отношения не имела, но мальчишка оказался прирожденным актером."Марья-искусница", "Республика ШКИД", "Я вас любил", "Старая, старая сказка" — его детские роли до сих пор остаются эталонными. За полвека в кино снялось немало детей, но такого количества ролей, как у Перевалова, не было больше ни у кого.Детство на съемочной площадкеНастоящего детства Виктора лишился. Фильмы снимались месяцами, иногда по два года. "Я уставал жутко, бывало, привозили домой, ложился на кровать, и из носа в две струи хлестала кровь — от перегрева и переутомления", — рассказывал актер.В "Марье-искуснице" его обрили наголо, голова сгорела на солнце, а сверху надевали парик, промазанный спиртовым лаком. "Ох, как содранной коже было приятно!" — с горькой иронией вспоминал он. Однажды вместе с Михаилом Кузнецовым они грохнулись с трехметровой высоты, Витя повредил позвоночник и попал в больницу."Но я хоть и был ребенком, работал по-взрослому", — говорил Перевалов. Рядом с ним трудились великие — Георгий Милляр, Михаил Пуговкин, Олег Даль. Мальчишка не понимал, что работает с легендами. Для него это были просто "дяди и тети".Дружба с великимиОсобенно теплые отношения сложились у Виктора с Михаилом Пуговкиным. Тот видел, что у мальчишки деньги улетучиваются моментально, и придумал хитрую схему помощи. "Витька! Я новую систему придумал в "чешского дурака". Давай заходи, я тебя "сделаю"!" — звонил Пуговкин. Пару часов играли в карты, Витя "выигрывал" рублей пятнадцать и бежал ужинать.С Олегом Далем подружились на съемках "Старой, старой сказки". "Он относился ко мне почти как к младшему брату. Очень по-доброму, по-дружески", — вспоминал Перевалов. Последняя встреча с Далем запомнилась особенно. На съемках блокадного фильма, в сумерках на набережной Невы, Виктор за полкилометра узнал силуэт друга в солдатской шинели. Через год Олег умер.Роковые пышки и настоящая любовьСо славой пришло и женское внимание. "Девочки вешались на шею и все сопутствующее", — рассказывал актер. Но он относился к этому критически, понимая, что "подходят к тому, кого видели на экране".Настоящую любовь встретил после армии. В очереди за пышками в ЦПКиО увидел девушку, которая "мялась в сторонке" — терпеть не могла стоять в очереди. "Я принципиально никогда не торговал лицом, но для нее сделал исключение — взял пышки без очереди", — признавался Виктор.Она не знала, что он актер, пока не увидела одна из подруг. "Важно, чтобы меня любили как Виктора Перевалова, а не Принца с розой", — объяснял свой выбор. Прожили вместе с Ириной почти 40 лет.Милицейские сапогиПерелом случился в начале 1980-х после "Трактира на Пятницкой". Телефон молчал. "Нужен — позвонят, никуда не денутся. Не нужен, не поможет даже то, что буду стоять перед мордой их лица", — философски относился к ситуации Виктор.Последней каплей стал фильм "Опасный возраст" с Будрайтисом. Перевалов сыграл милиционера — его лицо показали один раз, а сапоги четыре. Соседские ребята спросили: "Тебя что — вырезали?" "Понял, что все — вышел в тираж, "милицейские сапоги" хватит играть", — вспоминал актер.Отказ от легких денегВ лихие 90-е появился соблазн легких денег. "Не раз предлагали посидеть в разных бандитских конторах зиц-председателем. Деньги сулили приличные. Если в офисе сидит бандюган, никто не даст копейки, а если меня посадить — с моим приятным лицом, внушающим доверие, с глазами, которые не лгут..."Но отказывался. "Очень уж не хотелось садиться в тюрягу", — смеялся Виктор.От рельсов до копания могилНачалась другая жизнь. Виктор работал монтером пути в метро — "никто и не догадывался, что артист Перевалов по ночам рельсы выпрямляет". Ездил на шабашки в воронежские совхозы, трудился грузчиком в винном магазине, работал сторожем на автостоянке.Самой болезненной оказалась история с копанием могил. "Совершеннейшая неправда, что я от нищеты могилы рыл! Мы поехали на шабашку, зарабатывали подсобными работами. И так получилось, что некому было выкопать могилу — нет мужиков в колхозе. Ну копал, ну и что?!" — возмущался он слухами.Но символичность этой работы била по самолюбию. Звезда, копающая могилы за еду. Идеальная метафора падения.Запойный во всемСпасало то, что "запойный во всем" — в карты, в чтение, в работу. И в алкоголь тоже. "У меня кран работает в двух положениях: либо пью до посинения, либо в полной завязке. Среднего не дано", — признавался Перевалов."Когда есть работа — без последствий, а когда работы не стало... Утром на съемку не надо, о внешнем виде заботиться нет необходимости. Раз-два позволил — потом уже неделю не остановиться", — объяснял он механизм срывов.Спасибо жене — "каждый раз вытаскивала. Где с боем, где как, но до сих пор жив, не помер".Живой мертвецСамым страшным оказались не бедность и забвение, а слухи. Киношная среда не прощала ошибок. "Лично я и "в дурдом попадал", и "спивался до белой горячки", и "в тюрьму сажали", и "вообще уже помер давно под забором", — перечислял актер байки о себе.Апогеем стала история с "убийством". "Моей жене сказали, что по телевизору передали: "Твоего Витьку на съемках зарезали!" Хорошо, именно в тот день домой вернулся", — смеялся актер. Люди встречали его на улице и крестились: "Разве ты жив?"Возвращение на экраныКино вернулось неожиданно. В 2005 году режиссер Игорь Апасян предложил роль почти бомжа в фильме "Граффити". "Сначала не поверил. Поэтому от радости по квартире не прыгал", — признавался Перевалов.На премьере зал встал. "Видел, как две молодые девчонки в партере рыдали", — растроганно рассказывал актер. Фильм купили несколько стран.Виктор Перевалов умер в 2010-м от рака печени в возрасте 61 года. В одном из последних интервью он признался: "Обидно, что весь красочный фейерверк пришелся на начало жизни. Лучше бы наоборот".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60