Депутат ДНР сравнил убийство Парубия с ликвидацией сообщника Гитлера

Депутат ДНР сравнил убийство Парубия с ликвидацией сообщника Гитлера - РИА Новости, 30.08.2025

Депутат ДНР сравнил убийство Парубия с ликвидацией сообщника Гитлера

30.08.2025

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Ликвидация бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, сравнима с ликвидацией какого-либо из приспешников Адольфа Гитлера во времена Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости депутат ДНР, автор декларации о суверенитете республики Борис Литвинов. "Сегодня интернет принес весть о том, что во Львове застрелен один из самых одиозных фигур на Украине и в украинском политикуме Парубий. Это имя нам стало давно известно, еще в начале всей "русской весны". Это один из лидеров украинского "майдана". Это одиозная фигура, которая пыталась всеми своими силами украинский народ с русским народом... Я бы это мог сравнить, если бы во время Великой Отечественной войны был бы убит один из приспешников Гитлера, один из его соратников", — сказал Литвинов. Он также напомнил, что Парубий не только стал одним из виновников развязывания конфликта на Украине, но и был причастен к сожжению Дома профсоюзов в Одессе и прилагал усилия к срыву минских договоренностей на посту председателя Верховной Рады Украины. "Это человек, который направлял действия украинских политиков против нашей республики и Луганской Республики. Это один из организаторов и вдохновителей Одесской трагедии 2 мая. Потом он занял свой пост председателя Верховной Рады и от него зависело очень многое в том смысле, что тогда еще шел минский процесс и можно было найти пути прекращения военных действий, но нет. Это профашистский деятель Украины", — добавил депутат. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

