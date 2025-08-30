Рейтинг@Mail.ru
В ДНР высказались об убийстве Парубия
20:24 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/parubiy-2038575318.html
В ДНР высказались об убийстве Парубия
В ДНР высказались об убийстве Парубия - РИА Новости, 30.08.2025
В ДНР высказались об убийстве Парубия
Ликвидация бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, демонстрирует тенденцию украинской власти РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T20:24:00+03:00
2025-08-30T20:24:00+03:00
в мире
украина
одесса
андрей парубий
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
вооруженные силы украины
убийство парубия во львове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495854_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_fcc062cdd179de1935c77698b18d846b.jpg
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Ликвидация бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, демонстрирует тенденцию украинской власти к осознанию бессмысленности сотрудничества с открытыми русофобами, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень. "Ликвидация Парубия связана с тем, что политика Украины меняется. Всем становится ясно, что цели СВО будут достигнуты, что Россия нарастила динамику освобождения территорий… Украина понимает, что вот эти русофобские "лидеры", с ними не получится вести диалог и идти на какие-то компромиссные решения. Поэтому есть только один вариант, это их ликвидация", - сказал Плетень. По его мнению, это не последняя ликвидация радикала. Все националисты и русофобы на Украине будут уничтожены для того, чтобы начать мирные переговоры с Россией, считает он. "Политическая система Украины будет ломаться искусственно, будет переформатироваться, и власть на Украине станет лояльнее к России", - прогнозирует Плетень. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима эск-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота во время трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
украина
одесса
в мире, украина, одесса, андрей парубий, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины, убийство парубия во львове
В мире, Украина, Одесса, Андрей Парубий, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Убийство Парубия во Львове
В ДНР высказались об убийстве Парубия

Плетень: убийство Парубия показывает, что политика Украины не меняется

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Ликвидация бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, демонстрирует тенденцию украинской власти к осознанию бессмысленности сотрудничества с открытыми русофобами, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень.
"Ликвидация Парубия связана с тем, что политика Украины меняется. Всем становится ясно, что цели СВО будут достигнуты, что Россия нарастила динамику освобождения территорий… Украина понимает, что вот эти русофобские "лидеры", с ними не получится вести диалог и идти на какие-то компромиссные решения. Поэтому есть только один вариант, это их ликвидация", - сказал Плетень.
По его мнению, это не последняя ликвидация радикала. Все националисты и русофобы на Украине будут уничтожены для того, чтобы начать мирные переговоры с Россией, считает он.
"Политическая система Украины будет ломаться искусственно, будет переформатироваться, и власть на Украине станет лояльнее к России", - прогнозирует Плетень.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима эск-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота во время трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
В мире, Украина, Одесса, Андрей Парубий, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Убийство Парубия во Львове
 
 
