В ДНР высказались об убийстве Парубия

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Ликвидация бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, демонстрирует тенденцию украинской власти к осознанию бессмысленности сотрудничества с открытыми русофобами, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень. "Ликвидация Парубия связана с тем, что политика Украины меняется. Всем становится ясно, что цели СВО будут достигнуты, что Россия нарастила динамику освобождения территорий… Украина понимает, что вот эти русофобские "лидеры", с ними не получится вести диалог и идти на какие-то компромиссные решения. Поэтому есть только один вариант, это их ликвидация", - сказал Плетень. По его мнению, это не последняя ликвидация радикала. Все националисты и русофобы на Украине будут уничтожены для того, чтобы начать мирные переговоры с Россией, считает он. "Политическая система Украины будет ломаться искусственно, будет переформатироваться, и власть на Украине станет лояльнее к России", - прогнозирует Плетень. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима эск-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота во время трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

