Собянин рассказал, сколько раз жители и гости Москвы посетили парки летом

Собянин рассказал, сколько раз жители и гости Москвы посетили парки летом - РИА Новости, 30.08.2025

Собянин рассказал, сколько раз жители и гости Москвы посетили парки летом

Порядка 89 миллионов раз жители и гости столицы посетили парки этим летом, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Порядка 89 миллионов раз жители и гости столицы посетили парки этим летом, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. "Лесные библиотеки", спорт и фестивали на природе: этим летом парки Москвы посетили порядка 89 миллионов раз. Всего прошло больше 10 тысяч разных мероприятий. Особой популярностью у гостей пользовались бассейны, летние кинотеатры, искусственная волна и библиотеки на открытом воздухе", - написал Собянин в мессенджере Max. Отмечается, что самым ярким событием стал фестиваль "Парковая симфония". Классические произведения в составе Малого симфонического оркестра исполнили лучшие московские артисты. Кроме того, впервые в этом сезоне кинопоказы, лекции и мастер-классы проекта "Кино в парках" проходили в пяти кинотеатрах под открытым небом. Их посетили около 100 тысяч человек. Собянин подчеркнул, что в парках появились городские огороды - уютные места, где любой может научиться выращивать овощи. А для желающих заняться спортом были оборудованы площадки, регулярно проходили тренировки и соревнования.

