Собянин рассказал, сколько раз жители и гости Москвы посетили парки летом - РИА Новости, 30.08.2025
14:16 30.08.2025
Собянин рассказал, сколько раз жители и гости Москвы посетили парки летом
Порядка 89 миллионов раз жители и гости столицы посетили парки этим летом, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Порядка 89 миллионов раз жители и гости столицы посетили парки этим летом, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. "Лесные библиотеки", спорт и фестивали на природе: этим летом парки Москвы посетили порядка 89 миллионов раз. Всего прошло больше 10 тысяч разных мероприятий. Особой популярностью у гостей пользовались бассейны, летние кинотеатры, искусственная волна и библиотеки на открытом воздухе", - написал Собянин в мессенджере Max. Отмечается, что самым ярким событием стал фестиваль "Парковая симфония". Классические произведения в составе Малого симфонического оркестра исполнили лучшие московские артисты. Кроме того, впервые в этом сезоне кинопоказы, лекции и мастер-классы проекта "Кино в парках" проходили в пяти кинотеатрах под открытым небом. Их посетили около 100 тысяч человек. Собянин подчеркнул, что в парках появились городские огороды - уютные места, где любой может научиться выращивать овощи. А для желающих заняться спортом были оборудованы площадки, регулярно проходили тренировки и соревнования.
москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Порядка 89 миллионов раз жители и гости столицы посетили парки этим летом, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
"Лесные библиотеки", спорт и фестивали на природе: этим летом парки Москвы посетили порядка 89 миллионов раз. Всего прошло больше 10 тысяч разных мероприятий. Особой популярностью у гостей пользовались бассейны, летние кинотеатры, искусственная волна и библиотеки на открытом воздухе", - написал Собянин в мессенджере Max.
Отмечается, что самым ярким событием стал фестиваль "Парковая симфония". Классические произведения в составе Малого симфонического оркестра исполнили лучшие московские артисты.
Кроме того, впервые в этом сезоне кинопоказы, лекции и мастер-классы проекта "Кино в парках" проходили в пяти кинотеатрах под открытым небом. Их посетили около 100 тысяч человек.
Собянин подчеркнул, что в парках появились городские огороды - уютные места, где любой может научиться выращивать овощи. А для желающих заняться спортом были оборудованы площадки, регулярно проходили тренировки и соревнования.
Киевский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Собянин ответил на вопрос о переименовании улиц, связанных с Украиной
26 августа, 08:54
 
МоскваСергей СобянинОбщество
 
 
