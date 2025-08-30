Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: департамент градполитики более 200 раз проверил ровность дорог
10:00 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/ovchinskiy-2038408440.html
Овчинский: департамент градполитики более 200 раз проверил ровность дорог
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Специалисты подразделения департамента градостроительной политики Москвы АНО "Строймониторинг" за год провели более 200 проверок ровности дорожного покрытия, уложенного при строительстве участков улично-дорожной сети за счет городской адресной инвестпрограммы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики города Москвы, Владислав Овчинский.
АНО "Строймониторинг" было создано в августе прошлого года и отслеживает выполнение сроков строительства городских и коммерческих объектов для контроля запланированного в столице объема ввода объектов недвижимости в эксплуатацию.
"Регулярные измерения ровности дорожного полотна позволяют не только отслеживать точность укладки, но и оперативно выявлять отклонения. Это дает возможность своевременно вносить необходимые изменения в процесс строительства, снижать риски дефектов, повышать общий уровень исполнения и что особенно важно – улучшать безопасность на дорогах. Качественная укладка покрытия позволяет снизить аварийность и уровень травматизма", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Специалисты организации оценивают качество укладки дорог с использованием спецоборудования. В частности, они исследуют ровность дорожного полотна по международному индексу IRI, рассчитываемому на основе вертикальных колебаний подвески при движении со скоростью 40-60 километров в час. По результатам проведенных исследований, на отдельных участках зафиксировано снижение показателя IRI с 3,03 до 2,5 метра на километр, что подтверждает качество выполненных работ, указывается в сообщении.
 
