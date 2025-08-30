https://ria.ru/20250830/opasnost-2038588941.html
В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Опасность по БПЛА Херсонская область", - написал он в Тelegram-канале.
