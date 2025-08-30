https://ria.ru/20250830/opasnost-2038443327.html

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщает региональное правительство. Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введенных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары. "В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

