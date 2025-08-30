https://ria.ru/20250830/ogranicheniya-2038447673.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 30.08.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T03:54:00+03:00

2025-08-30T03:54:00+03:00

2025-08-30T03:56:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/82/1557528219_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a2d8a30aa0961da13bbd504fa7cd6dc0.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250830/ogranicheniya-2038447580.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко