Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
2025-08-30T00:48:00+03:00
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженных атаки на горловском направлении. Одна вооруженная атака на макеевском направлении. Одна вооруженная атака на светлодарском направлении. Одна вооруженная атака на мариупольском направлении. Одна вооруженная атака на кураховском направлении. Всего выпущено восемь единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. За предыдущие сутки на территории республики было зафиксировано девять обстрелов.
