Руководитель балетной школы рассказала об общении с Щедриным и Плисецкой

2025-08-30T05:01:00+03:00

БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Общение с российским композитором Родионом Щедриным и его супругой, балериной Майей Плисецкой, было светлым и радостным, рассказала РИА Новости руководитель балетной школы "Калейдоскоп" при Центре русской культуры "МИР" в Мюнхене Ирина Михнович. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в ночь на пятницу. Собеседница агентства встречалась со Щедриным и Плисецкой лично, когда Майя Михайловна была жива, после ее смерти общение с композитором прервалось. По ее словам, Щедрин после этого не выходил на связь. "Мы очень ценили, уважали и любили их обоих. Любим и будем любить. Эта утрата просто невосполнима. Царство Небесное! Самые светлые воспоминания об этих замечательных, талантливых людях", - сказала она. Свое знакомство с семьей Михнович вспоминает с особым теплом. На одной из встреч основатель Центра "МИР" Татьяна Лукина показала Плисецкой запись постановки Михнович. Майя Михайловна несколько раз прерывала разговор, чтобы подчеркнуть: "Танюша, это талант. Танюша, Ирина Михнович талантлива. Ее постановки талантливы". "Когда Татьяна рассказала мне об этом, я воспряла духом", - признается Михнович. По ее словам, услышать такие слова от самой Майи Плисецкой было невероятно. Позже ученики балетной школы участвовали в вечере Плисецкой в Мюнхене, а также выступали на торжественных мероприятиях в российском консульстве. "Майя Михайловна всегда была очень довольна нашей работой. Так началось наше знакомство с этой семьей", - вспоминает Михнович. О приватных встречах с супружеской четой она добавляет: "Они всегда были от души - по-доброму, светло и радостно".

