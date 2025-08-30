Рейтинг@Mail.ru
Руководитель балетной школы рассказала об общении с Щедриным и Плисецкой - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:01 30.08.2025 (обновлено: 10:44 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/obschenie-2038450474.html
Руководитель балетной школы рассказала об общении с Щедриным и Плисецкой
Руководитель балетной школы рассказала об общении с Щедриным и Плисецкой - РИА Новости, 30.08.2025
Руководитель балетной школы рассказала об общении с Щедриным и Плисецкой
Общение с российским композитором Родионом Щедриным и его супругой, балериной Майей Плисецкой, было светлым и радостным, рассказала РИА Новости руководитель... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T05:01:00+03:00
2025-08-30T10:44:00+03:00
мюнхен
германия
майя плисецкая
родион щедрин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038265180_0:0:2570:1446_1920x0_80_0_0_2666eb011751f05691f6fc37c31d7ebb.jpg
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Общение с российским композитором Родионом Щедриным и его супругой, балериной Майей Плисецкой, было светлым и радостным, рассказала РИА Новости руководитель балетной школы "Калейдоскоп" при Центре русской культуры "МИР" в Мюнхене Ирина Михнович. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в ночь на пятницу. Собеседница агентства встречалась со Щедриным и Плисецкой лично, когда Майя Михайловна была жива, после ее смерти общение с композитором прервалось. По ее словам, Щедрин после этого не выходил на связь. "Мы очень ценили, уважали и любили их обоих. Любим и будем любить. Эта утрата просто невосполнима. Царство Небесное! Самые светлые воспоминания об этих замечательных, талантливых людях", - сказала она. Свое знакомство с семьей Михнович вспоминает с особым теплом. На одной из встреч основатель Центра "МИР" Татьяна Лукина показала Плисецкой запись постановки Михнович. Майя Михайловна несколько раз прерывала разговор, чтобы подчеркнуть: "Танюша, это талант. Танюша, Ирина Михнович талантлива. Ее постановки талантливы". "Когда Татьяна рассказала мне об этом, я воспряла духом", - признается Михнович. По ее словам, услышать такие слова от самой Майи Плисецкой было невероятно. Позже ученики балетной школы участвовали в вечере Плисецкой в Мюнхене, а также выступали на торжественных мероприятиях в российском консульстве. "Майя Михайловна всегда была очень довольна нашей работой. Так началось наше знакомство с этой семьей", - вспоминает Михнович. О приватных встречах с супружеской четой она добавляет: "Они всегда были от души - по-доброму, светло и радостно".
https://ria.ru/20250829/schedrin-2038395722.html
https://ria.ru/20250829/mishustin-2038394409.html
https://ria.ru/20250829/prakh-2038338025.html
мюнхен
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038265180_0:0:2570:1928_1920x0_80_0_0_373155a19cea48a63682c0bf4b9fdaf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мюнхен, германия, майя плисецкая, родион щедрин
Мюнхен, Германия, Майя Плисецкая, Родион Щедрин
Руководитель балетной школы рассказала об общении с Щедриным и Плисецкой

Михнович: общение с Щедриным и Плисецкой было светлым и радостным

© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкКомпозитор Родион Щедрин и его жена балерина Майя Плисецкая
Композитор Родион Щедрин и его жена балерина Майя Плисецкая - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Композитор Родион Щедрин и его жена балерина Майя Плисецкая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Общение с российским композитором Родионом Щедриным и его супругой, балериной Майей Плисецкой, было светлым и радостным, рассказала РИА Новости руководитель балетной школы "Калейдоскоп" при Центре русской культуры "МИР" в Мюнхене Ирина Михнович.
Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в ночь на пятницу.
Цветы у здания Большого театра в день смерти композитора Родиона Щедрина - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Поклонники Щедрина несут цветы к зданию Большого театра
Вчера, 18:26
Собеседница агентства встречалась со Щедриным и Плисецкой лично, когда Майя Михайловна была жива, после ее смерти общение с композитором прервалось. По ее словам, Щедрин после этого не выходил на связь.
"Мы очень ценили, уважали и любили их обоих. Любим и будем любить. Эта утрата просто невосполнима. Царство Небесное! Самые светлые воспоминания об этих замечательных, талантливых людях", - сказала она.
Свое знакомство с семьей Михнович вспоминает с особым теплом. На одной из встреч основатель Центра "МИР" Татьяна Лукина показала Плисецкой запись постановки Михнович. Майя Михайловна несколько раз прерывала разговор, чтобы подчеркнуть: "Танюша, это талант. Танюша, Ирина Михнович талантлива. Ее постановки талантливы".
"Когда Татьяна рассказала мне об этом, я воспряла духом", - признается Михнович. По ее словам, услышать такие слова от самой Майи Плисецкой было невероятно.
Композитор Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина
Вчера, 18:20
Позже ученики балетной школы участвовали в вечере Плисецкой в Мюнхене, а также выступали на торжественных мероприятиях в российском консульстве. "Майя Михайловна всегда была очень довольна нашей работой. Так началось наше знакомство с этой семьей", - вспоминает Михнович.
О приватных встречах с супружеской четой она добавляет: "Они всегда были от души - по-доброму, светло и радостно".
Майя Плисецкая и ее супруг Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией
Вчера, 14:58
 
МюнхенГерманияМайя ПлисецкаяРодион Щедрин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала