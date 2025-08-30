Договор об объединении между ФРГ и ГДР (1990)

https://ria.ru/20250830/obedinenie-1576418774.html

31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой (Договор об объединении), предусматривавший воссоединение на основе механизма присоединения ГДР к ФРГ по статье 23 Конституции ФРГ.Переговоры о возможности объединения ФРГ и ГДР и создания единого германского государства непрерывно, но безуспешно велись в течение сорока лет после окончания Второй мировой войны и возникновения на месте разгромленного Третьего рейха двух государств. Этому мешало много обстоятельств, в том числе такое существенное как противоположность социально-экономических и политических систем, на которых базировались эти два государства.Правительства ФРГ и ГДР, а также держав-победительниц – СССР, США, Великобритании и Франции, несших в соответствии с послевоенными урегулированиями ответственность за "Германию в целом" и обладавшие соответствующими контрольными правами, не могли договориться по ключевому вопросу – каким будет военно-политический статус объединенной Германии. Западные державы настаивали на ее интеграции в НАТО. Советский Союз выступал за то, чтобы объединенная Германия не входила ни в какие военно-политические блоки и имела статус нейтрального или неприсоединившегося государства. Уже в 1950-х годах было представлено несколько планов по объединению Германии, в том числе создание конфедерации двух немецких государств. Особое значение имела "Программа из десяти пунктов по преодолению раскола Германии и Европы" канцлера ФРГ Гельмута Коля от 1989 года, которая предусматривала создание конфедеративных структур с последующим объединением ГДР и ФРГ.1 февраля 1990 года премьер-министр ГДР Ганс Модров выступил перед Народной палатой страны с концепцией германского единства, которая называлась "Германия – единое отечество". Конечной целью было провозглашение единого германского государства со столицей в Берлине. Был открыт путь к международно-политическому признанию неизбежности государственного объединения ГДР и ФРГ.Основным вопросом в ГДР и ФРГ стал вопрос о способе предстоящего объединения. В преамбуле Основного закона ФРГ, принятого 23 мая 1949 года, была провозглашена идея национального и государственного единства немцев, обосновывалось их право на свободное самоопределение. Основной закон содержал две статьи, регулировавшие объединение Германии: статью 23 и статью 146. Статья 23 Основного закона гласила: "Этот Основной закон действует вначале на территории земель Баден, Бавария, Бремен, Большой Берлин, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Шлезвиг-Гольштейн, Вюртемберг-Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн. В других частях Германии он должен вступить в силу после их присоединения". Статья 146 закрепляла следующее: "Этот Основной закон прекращает действовать в день вступления в силу Конституции, которая принята немецким народом путем свободного волеизъявления".Путь к германскому единству в соответствии со статьей 23 значительно ускорял процесс объединения двух немецких государств, так как в этом случае не требовались предварительные переговоры о новой Конституции и предполагалось автоматическое распространение политических, правовых и экономических структур ФРГ на Восточную Германию.Правовой основой процесса договорного урегулирования в отношении Германии стал целый ряд международно-правовых соглашений. Первым крупным шагом на этом пути стал Договор о создании валютного, экономического и социального союза между ФРГ и ГДР от 18 мая 1990 года. ГДР утратила свой суверенитет в области финансовой и денежной политики. Вступление в действие Договора привело к денежной реформе. В результате марка ГДР была заменена немецкой маркой, ставшей единым платежным средством на территории еще параллельно существующих двух немецких государств. ГДР не только включалась в сферу действия дойчмарки, но и в общий рынок Европейского сообщества.Следующим шагом к практической реализации германского единства было приведение в соответствие административно-территориального деления ГДР и ФРГ. 22 июля 1990 года на территории ГДР было учреждено пять новых земель: Мекленбург, Бранденбург, Саксония-Ангальт, Тюрингия и Саксония.Очередной ступенью на пути к немецкому единству стал договор "О подготовке и проведении первых общегерманских выборов немецкого бундестага" от 3 августа 1990 года, в котором были созданы предпосылки и единая правовая основа для общегерманских выборов.Завершение внутреннего процесса объединения Германии ознаменовал Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии (Договор об объединении), подписанный 31 августа 1990 года.Договор представляет собой объемный документ, регулирующий все правовые аспекты создания единого германского государства. Преамбула договора выражает мотивы объединения, а сущность договора определяется в 1-й статье: "С осуществлением вступления Германской Демократической Республики в Федеративную согласно статье 23 Основного закона 3 октября 1990 года земли Бранденбург, Мекленбург, Передняя Померания, Саксония, Саксония-Ангальт и Тюрингия становятся землями Федеративной республики Германии". В этой же статье установлено, что 23 района Берлина образуют "землю" Берлин, который является главным городом (столицей) Германии. Вопрос о пребывании правительства и парламента должен был решаться в особом порядке.ФРГ брала на себя обязательство ввести в действие Основной закон на вошедшей в ее состав территории посредством принятия парламентом соответствующего правового акта. До присоединения допускались предусмотренные договором переходные и чрезвычайные положения.Имущество и долги ГДР, в соответствии с документом, перешли к ФРГ.Приложения к Договору об объединении регулировали вступление правовых норм ФРГ на присоединяемой территории. Договор об объединении от 31 августа 1990 года являлся международным договором. Федеральный конституционный суд в своем решении от 18 сентября 1990 года постановил, что Договор "имеет силу международного права, даже если по содержанию он регулирует не внешние отношения ФРГ". 12 сентября 1990 года в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, в котором Великобритания, СССР, США и Франция с одной стороны и представители обоих германских государств с другой стороны подтвердили создание объединенной Германии, включающей в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина. 3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. С 00 часов ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. В соответствии с московским Договором от 12 сентября 1990 года Федеративная Республика Германия – объединенная Германия получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политикеМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

