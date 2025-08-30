В Нигерии утонули 13 человек, пытаясь спастись от вооруженных людей

https://ria.ru/20250830/nigeriya-2038513810.html

2025-08-30T14:51:00+03:00

2025-08-30T15:01:00+03:00

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Тринадцать человек утонули в Нигерии, когда пытались спастись от вооруженных людей, еще 22 человека пропали без вести, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей и чиновников. По словам агентства, трагедия произошла в штате Замфара на северо-западе страны. Вооруженные люди в пятницу днем атаковали область штата Бирнин Магаджи. В результате местные жители бросились к ближайшей реке, где находилась единственная лодка. Как отметил агентству местный житель области Шешу Мохаммед, лодка была перегружена пассажирами и в результате перевернулась. "Тринадцать человек на лодке погибли, 22 были спасены, еще 22 все еще не найдены", - заявило агентств со ссылкой на районного главу области Бирнин Магаджи Майдамма Данкило. В среду агентство Рейтер со ссылкой на местные власти передавало, что вооруженные люди убили по меньшей мере двух человек и похитили еще более 100 в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Отдаленные сельские районы штата Замфара часто подвергаются нападениям банд, которые похищают людей с целью выкупа и грабят деревни.

