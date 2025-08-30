Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших при попытке спасти Наговицыну отправили в Москву - РИА Новости, 30.08.2025
Пострадавших при попытке спасти Наговицыну отправили в Москву
БИШКЕК, 30 авг – РИА Новости. Пострадавших при попытке спасения застрявшей на пике Победы в Киргизии россиянки Натальи Наговицыной альпинистов из РФ Баира Батуева и Александра Семенова отправили из Бишкека в Москву для дальнейшего лечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства. "Баир Батуев - один из шести спасателей, участвовавших в операции по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной. 16 августа он находился на борту вертолета, который потерпел жёсткую посадку в районе пика Победы. Все находившиеся на борту чудом остались живы, однако получили травмы. У Баира выявлены проблемы с позвоночником, и для оказания высококвалифицированной медицинской помощи его уже ждут специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Баира будет сопровождать его коллега - Александр Семёнов, также находившийся на борту того самого вертолета", - заявил представитель посольства. Отмечается, что оба альпиниста стали частью беспрецедентной по масштабу и риску спасательной операции, развернутой в сложнейших условиях высокогорья Киргизии. "Посольство России в Кыргызстане с первых минут получения информации о случившемся с альпинисткой вступило в активное взаимодействие с родственниками пострадавшей, поддерживало контакт с туристической компанией, министерством обороны и МЧС Кыргызстана, в дальнейшем подключало ресурсы "Аэрофлота" и МЧС России. Благодаря совместным усилиям удалось оперативно решить вопрос организации перелета Баира Батуева в Россию и обеспечить его доставку непосредственно до борта самолета", - добавили в диппредставительстве. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако спустя несколько дней он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы. Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но 25 августа они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. Тогда же руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий. В МЧС республики сообщили РИА Новости, что альпинистка официально признана пропавшей без вести. В минувшую среду военные беспилотники, оборудованные тепловизором, совершили облет места, где находится Наговицына. Как сообщили в курирующем вылет Госкомитете нацбезопасности республики, признаков жизни у альпинистки обнаружить не удалось.
БИШКЕК, 30 авг – РИА Новости. Пострадавших при попытке спасения застрявшей на пике Победы в Киргизии россиянки Натальи Наговицыной альпинистов из РФ Баира Батуева и Александра Семенова отправили из Бишкека в Москву для дальнейшего лечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства.
"Баир Батуев - один из шести спасателей, участвовавших в операции по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной. 16 августа он находился на борту вертолета, который потерпел жёсткую посадку в районе пика Победы. Все находившиеся на борту чудом остались живы, однако получили травмы. У Баира выявлены проблемы с позвоночником, и для оказания высококвалифицированной медицинской помощи его уже ждут специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Баира будет сопровождать его коллега - Александр Семёнов, также находившийся на борту того самого вертолета", - заявил представитель посольства.
Отмечается, что оба альпиниста стали частью беспрецедентной по масштабу и риску спасательной операции, развернутой в сложнейших условиях высокогорья Киргизии.
"Посольство России в Кыргызстане с первых минут получения информации о случившемся с альпинисткой вступило в активное взаимодействие с родственниками пострадавшей, поддерживало контакт с туристической компанией, министерством обороны и МЧС Кыргызстана, в дальнейшем подключало ресурсы "Аэрофлота" и МЧС России. Благодаря совместным усилиям удалось оперативно решить вопрос организации перелета Баира Батуева в Россию и обеспечить его доставку непосредственно до борта самолета", - добавили в диппредставительстве.
Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб.
Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако спустя несколько дней он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы.
Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но 25 августа они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. Тогда же руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий. В МЧС республики сообщили РИА Новости, что альпинистка официально признана пропавшей без вести.
В минувшую среду военные беспилотники, оборудованные тепловизором, совершили облет места, где находится Наговицына. Как сообщили в курирующем вылет Госкомитете нацбезопасности республики, признаков жизни у альпинистки обнаружить не удалось.
