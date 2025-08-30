https://ria.ru/20250830/moskva-2038453534.html
На МКАД после ДТП опрокинулся грузовик
На МКАД после ДТП опрокинулся грузовик - РИА Новости, 30.08.2025
На МКАД после ДТП опрокинулся грузовик
ДТП с последующим опрокидыванием грузового авто произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T05:51:00+03:00
2025-08-30T05:51:00+03:00
2025-08-30T06:02:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005795143_0:189:2965:1857_1920x0_80_0_0_c1c86f50dee1d4b3591e4bcce0a8124a.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ДТП с последующим опрокидыванием грузового авто произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс. "На внутренней стороне 76 километра МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено, также перекрыт съезд на МСД.
https://ria.ru/20250829/dtp-2038236980.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005795143_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_be43f4610d06bf198cc8e3aa91409c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На МКАД после ДТП опрокинулся грузовик
Грузовик опрокинулся после ДТП на 76-м километре МКАД