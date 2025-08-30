https://ria.ru/20250830/moskva-2038453534.html

На МКАД после ДТП опрокинулся грузовик

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ДТП с последующим опрокидыванием грузового авто произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс. "На внутренней стороне 76 километра МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено, также перекрыт съезд на МСД.

