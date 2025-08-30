Рейтинг@Mail.ru
00:23 30.08.2025 (обновлено: 09:05 30.08.2025)
Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что Берлин уже находится в конфликте с Москвой."Мы уже находимся в конфликте с Россией", — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.Мерц обвинил в этом Москву, которая якобы дестабилизирует значительную часть Германии и вмешивается в дела страны через соцсети. Россия неоднократно отвергала подобные безосновательные обвинения.Как утверждает канцлер, спецслужбы докладывают ему о "ежедневных атаках на немецкую инфраструктуру и попытках оказать влияние на общественное мнение в ФРГ".Милитаризация ЕвропыЕврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.Брюссель предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что Берлин уже находится в конфликте с Москвой.
"Мы уже находимся в конфликте с Россией", — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.
Мерц обвинил в этом Москву, которая якобы дестабилизирует значительную часть Германии и вмешивается в дела страны через соцсети. Россия неоднократно отвергала подобные безосновательные обвинения.
Как утверждает канцлер, спецслужбы докладывают ему о "ежедневных атаках на немецкую инфраструктуру и попытках оказать влияние на общественное мнение в ФРГ".

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Милитаризация Европы

Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.
Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
Брюссель предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.
