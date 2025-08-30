https://ria.ru/20250830/merts-2038463599.html

Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией

Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией - РИА Новости, 30.08.2025

Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что Берлин уже находится в конфликте с Москвой. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T00:23:00+03:00

2025-08-30T00:23:00+03:00

2025-08-30T09:05:00+03:00

россия

москва

фридрих мерц

евросоюз

еврокомиссия

германия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что Берлин уже находится в конфликте с Москвой."Мы уже находимся в конфликте с Россией", — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.Мерц обвинил в этом Москву, которая якобы дестабилизирует значительную часть Германии и вмешивается в дела страны через соцсети. Россия неоднократно отвергала подобные безосновательные обвинения.Как утверждает канцлер, спецслужбы докладывают ему о "ежедневных атаках на немецкую инфраструктуру и попытках оказать влияние на общественное мнение в ФРГ".Милитаризация ЕвропыЕврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.Брюссель предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038418068.html

https://ria.ru/20250829/germaniya-2038225122.html

https://ria.ru/20250801/lavrov-2032736659.html

россия

москва

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, германия, в мире