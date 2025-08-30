https://ria.ru/20250830/merts-2038463599.html
Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией
Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией - РИА Новости, 30.08.2025
Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что Берлин уже находится в конфликте с Москвой. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T00:23:00+03:00
2025-08-30T00:23:00+03:00
2025-08-30T09:05:00+03:00
россия
москва
фридрих мерц
евросоюз
еврокомиссия
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что Берлин уже находится в конфликте с Москвой."Мы уже находимся в конфликте с Россией", — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.Мерц обвинил в этом Москву, которая якобы дестабилизирует значительную часть Германии и вмешивается в дела страны через соцсети. Россия неоднократно отвергала подобные безосновательные обвинения.Как утверждает канцлер, спецслужбы докладывают ему о "ежедневных атаках на немецкую инфраструктуру и попытках оказать влияние на общественное мнение в ФРГ".Милитаризация ЕвропыЕврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.Брюссель предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038418068.html
https://ria.ru/20250829/germaniya-2038225122.html
https://ria.ru/20250801/lavrov-2032736659.html
россия
москва
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_7e1200d98ccdf41c310717aa675d8025.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, германия, в мире
Россия, Москва, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, Германия, В мире
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что Берлин уже находится в конфликте с Москвой.
"Мы уже находимся в конфликте с Россией", — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.
Мерц обвинил в этом Москву, которая якобы дестабилизирует значительную часть Германии и вмешивается в дела страны через соцсети. Россия неоднократно отвергала подобные безосновательные обвинения.
Как утверждает канцлер, спецслужбы докладывают ему о "ежедневных атаках на немецкую инфраструктуру и попытках оказать влияние на общественное мнение в ФРГ".
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Еврокомиссия
в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.
Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
Брюссель предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.