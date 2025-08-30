Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о возможном канале черного экспорта оружия с Украины - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/marshrut-2038456456.html
Эксперт рассказал о возможном канале черного экспорта оружия с Украины
Эксперт рассказал о возможном канале черного экспорта оружия с Украины - РИА Новости, 30.08.2025
Эксперт рассказал о возможном канале черного экспорта оружия с Украины
Маршруты, используемые для поставок наркотиков из Латинской Америки в Европу, могут применяться для черного экспорта оружия с Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T06:52:00+03:00
2025-08-30T06:52:00+03:00
украина
латинская америка
европа
александр дубинский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости, Олег Краев. Маршруты, используемые для поставок наркотиков из Латинской Америки в Европу, могут применяться для черного экспорта оружия с Украины, заявил РИА Новости исследователь проблематики незаконного оборота оружия, сотрудник Аналитического центра по вопросам обороны и безопасности при Университете Буэнос-Айреса, член экспертной организации "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" Дамиан Гарильо. "Может возникнуть очень большой отток оружия с Украины, а в том, что касается вопросов логистики и транспорта, всегда существовали очень хорошие связи (латиноамериканских группировок - ред.) с бандами в странах бывшей Югославии. Все, что касается выходов через Черное или Средиземное моря в направлении Латинской Америки, очень хорошо отлажено... Думаю, что те же самые маршруты экспорта кокаина могут использоваться для поставок оружия с Украины", - сказал РИА Новости Гарильо. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день главным рынком незаконного сбыта оружия с Украины остается Европа, а не Латинская Америка. В июле находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что латиноамериканские картели закупают на Украине оружие, а в качестве оплаты отправляют наемников для ВСУ. Ранее сообщалось, что граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. Также сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036824461.html
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030518039.html
украина
латинская америка
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, латинская америка, европа, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Украина, Латинская Америка, Европа, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал о возможном канале черного экспорта оружия с Украины

Гарильо: маршруты наркотрафика могут использовать для экспорта оружия с Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости, Олег Краев. Маршруты, используемые для поставок наркотиков из Латинской Америки в Европу, могут применяться для черного экспорта оружия с Украины, заявил РИА Новости исследователь проблематики незаконного оборота оружия, сотрудник Аналитического центра по вопросам обороны и безопасности при Университете Буэнос-Айреса, член экспертной организации "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" Дамиан Гарильо.
"Может возникнуть очень большой отток оружия с Украины, а в том, что касается вопросов логистики и транспорта, всегда существовали очень хорошие связи (латиноамериканских группировок - ред.) с бандами в странах бывшей Югославии. Все, что касается выходов через Черное или Средиземное моря в направлении Латинской Америки, очень хорошо отлажено... Думаю, что те же самые маршруты экспорта кокаина могут использоваться для поставок оружия с Украины", - сказал РИА Новости Гарильо.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
На Украине выявили преступную схему при закупке оружия для ВСУ
21 августа, 18:20
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день главным рынком незаконного сбыта оружия с Украины остается Европа, а не Латинская Америка.
В июле находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что латиноамериканские картели закупают на Украине оружие, а в качестве оплаты отправляют наемников для ВСУ.
Ранее сообщалось, что граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. Также сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Раде заявили, что Запад использует Украину для утилизации оружия
22 июля, 01:24
 
УкраинаЛатинская АмерикаЕвропаАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала