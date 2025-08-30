Эксперт рассказал о возможном канале черного экспорта оружия с Украины
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости, Олег Краев. Маршруты, используемые для поставок наркотиков из Латинской Америки в Европу, могут применяться для черного экспорта оружия с Украины, заявил РИА Новости исследователь проблематики незаконного оборота оружия, сотрудник Аналитического центра по вопросам обороны и безопасности при Университете Буэнос-Айреса, член экспертной организации "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" Дамиан Гарильо.
"Может возникнуть очень большой отток оружия с Украины, а в том, что касается вопросов логистики и транспорта, всегда существовали очень хорошие связи (латиноамериканских группировок - ред.) с бандами в странах бывшей Югославии. Все, что касается выходов через Черное или Средиземное моря в направлении Латинской Америки, очень хорошо отлажено... Думаю, что те же самые маршруты экспорта кокаина могут использоваться для поставок оружия с Украины", - сказал РИА Новости Гарильо.
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день главным рынком незаконного сбыта оружия с Украины остается Европа, а не Латинская Америка.
В июле находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что латиноамериканские картели закупают на Украине оружие, а в качестве оплаты отправляют наемников для ВСУ.
Ранее сообщалось, что граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. Также сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.