17:29 30.08.2025 (обновлено: 18:35 30.08.2025)
После вторжения ВСУ в Курскую область 590 человек числятся пропавшими
курская область
вооруженные силы украины
россия
александр хинштейн
курская область, вооруженные силы украины, россия, александр хинштейн
Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Александр Хинштейн
КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Пропавшими без вести после попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области считаются 590 жителей приграничья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что есть понимание в отношении местонахождения 300 из них - как живых, находящихся в плену и в освобожденных населенных пунктах, так и погибших.
"Невозможно даже представить, с какими испытаниями пришлось столкнуться нашим жителям. Пропавшие без вести, находящиеся в плену, варварски убитые и замученные. Ни в чём не повинные люди. Ту масштабную, кропотливую, сложную работу, которую мы развернули, ни в коем случае не остановим. Те, кто жив, обязательно должны вернуться домой, а с теми, кого не стало, мы должны достойно проститься", - добавил врио губернатора региона.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Курская областьВооруженные силы УкраиныРоссияАлександр Хинштейн
 
 
