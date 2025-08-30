https://ria.ru/20250830/kuban-2038529274.html

Полиция ищет женщину, исчезнувшую на Кубани при загадочных обстоятельствах

происшествия

краснодарский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Полиция ищет женщину, исчезнувшую на Кубани при загадочных обстоятельствах, были развернуты оперативно-розыскные мероприятия, рассказали РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю. Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела после появления в СМИ информации об исчезновении местной жительницы при "загадочных обстоятельствах". Согласно публикациям СМИ, к инциденту может быть причастен знакомый пропавшей. "В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия… Информация уточняется", - рассказали агентству в краевом ГУМВД. Как утверждают местные СМИ, речь идет о "женщине-дюймовочке", в среду выехавшей на своем автомобиле Mazda, рядом с которым и был замечен мужчина.

