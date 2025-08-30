Рейтинг@Mail.ru
Полиция ищет женщину, исчезнувшую на Кубани при загадочных обстоятельствах - РИА Новости, 30.08.2025
16:07 30.08.2025
Полиция ищет женщину, исчезнувшую на Кубани при загадочных обстоятельствах
происшествия
краснодарский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Полиция ищет женщину, исчезнувшую на Кубани при загадочных обстоятельствах, были развернуты оперативно-розыскные мероприятия, рассказали РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю. Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела после появления в СМИ информации об исчезновении местной жительницы при "загадочных обстоятельствах". Согласно публикациям СМИ, к инциденту может быть причастен знакомый пропавшей. "В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия… Информация уточняется", - рассказали агентству в краевом ГУМВД. Как утверждают местные СМИ, речь идет о "женщине-дюймовочке", в среду выехавшей на своем автомобиле Mazda, рядом с которым и был замечен мужчина.
краснодарский край
россия
происшествия, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция ищет женщину, исчезнувшую на Кубани при загадочных обстоятельствах

На Кубани ведутся поиски женщины, исчезнувшей при загадочных обстоятельствах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКубанская набережная в Краснодаре
Кубанская набережная в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Полиция ищет женщину, исчезнувшую на Кубани при загадочных обстоятельствах, были развернуты оперативно-розыскные мероприятия, рассказали РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела после появления в СМИ информации об исчезновении местной жительницы при "загадочных обстоятельствах". Согласно публикациям СМИ, к инциденту может быть причастен знакомый пропавшей.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия… Информация уточняется", - рассказали агентству в краевом ГУМВД.
Как утверждают местные СМИ, речь идет о "женщине-дюймовочке", в среду выехавшей на своем автомобиле Mazda, рядом с которым и был замечен мужчина.
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
