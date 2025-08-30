Ситников провел совещание по строительству нового роддома в Костроме

https://ria.ru/20250830/kostroma-2038543500.html
КОСТРОМА, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников провел выездное заседание на площадке, выделенной под строительство нового роддома в Костроме, и определил основные задачи по реализации проекта, сообщает пресс-служба администрации региона. По данным пресс-службы, строительство нового родильного дома - крупнейший проект в сфере здравоохранения Костромской области. Администрацией региона уже проведена большая подготовительная работа: зарезервирован участок под строительство роддома на улице Радиозаводской площадью 9,93 гектара, разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Решающим этапом стало поручение президента России Владимира Путина министерству здравоохранения: глава государства поддержал обращение губернатора Костромской области о строительстве роддома в ходе личной встречи в марте 2025 года. Ситников провел на площадке будущего строительства выездное совещание с заместителями губернатора, профильными органами власти, ресурсоснабжающими организациями и депутатами. В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы подготовки к реализации проекта. "В следующем (2026 - ред.) году начинается строительство родильного дома. Это очень серьезный объект, который позволит оказывать все виды медицинской помощи матерям, новорожденным и беременным. Он заменит два действующих учреждения — роддом на проспекте Мира и перинатальное отделение областной больницы. Причем с полным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Таких медицинских объектов в области не строилось никогда", - отметил губернатор. Как доложил директор департамента здравоохранения Николай Гирин, медико-техническое задание согласовано с Минздравом. Общая площадь здания роддома составит более 24 тысяч квадратных метров. Мощность объекта - 176 коек. Стационар будет включать акушерское и гинекологическое отделение, отделения патологии беременности, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимацию. В ближайшие три месяца будет заключено соглашение с федеральным ведомством, после чего начнется финансирование проекта. Средства будут поступать по государственной программе развития здравоохранения, отметил Гирин. В ходе совещания Ситников дал ряд поручений, в частности, детально проработать вопросы транспортной доступности объекта. Губернатор определил неделю на доработку всех вопросов. В ноябре запланировано проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации. К работам планируется приступить уже в начале 2026 года.
