Хинштейн сообщил, сколько жителей Курской области находится на Украине

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Двадцать три жителя Курской области находятся в Сумской области Украины, по их возвращению идет переговорный процесс, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что провел очередное заседание рабочей группы по пропавшим без вести в результате вторжения ВСУ на территорию Курской области. "Как сообщили коллеги из аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, 23 курянина находятся в Сумской области, по ним идёт переговорный процесс. Эта работа будет продолжаться несмотря ни на что. О судьбе 290 человек, к сожалению, до сих пор нет точной информации", - написал Хинштейн.

