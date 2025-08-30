Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн сообщил, сколько жителей Курской области находится на Украине - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 30.08.2025 (обновлено: 17:45 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/khinshteyn-2038552298.html
Хинштейн сообщил, сколько жителей Курской области находится на Украине
Хинштейн сообщил, сколько жителей Курской области находится на Украине - РИА Новости, 30.08.2025
Хинштейн сообщил, сколько жителей Курской области находится на Украине
Двадцать три жителя Курской области находятся в Сумской области Украины, по их возвращению идет переговорный процесс, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T17:44:00+03:00
2025-08-30T17:45:00+03:00
курская область
сумская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_70fc377db6060f95732e3445aa17e152.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Двадцать три жителя Курской области находятся в Сумской области Украины, по их возвращению идет переговорный процесс, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что провел очередное заседание рабочей группы по пропавшим без вести в результате вторжения ВСУ на территорию Курской области. "Как сообщили коллеги из аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, 23 курянина находятся в Сумской области, по ним идёт переговорный процесс. Эта работа будет продолжаться несмотря ни на что. О судьбе 290 человек, к сожалению, до сих пор нет точной информации", - написал Хинштейн.
https://ria.ru/20250830/kursk-2038548327.html
курская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff55e51d3405c1d5c1f36de3b0d15bc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, сумская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Курская область, Сумская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн сообщил, сколько жителей Курской области находится на Украине

Хинштейн: 23 жителя Курской области находятся в Сумской области Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Двадцать три жителя Курской области находятся в Сумской области Украины, по их возвращению идет переговорный процесс, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что провел очередное заседание рабочей группы по пропавшим без вести в результате вторжения ВСУ на территорию Курской области.
"Как сообщили коллеги из аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, 23 курянина находятся в Сумской области, по ним идёт переговорный процесс. Эта работа будет продолжаться несмотря ни на что. О судьбе 290 человек, к сожалению, до сих пор нет точной информации", - написал Хинштейн.
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
После вторжения ВСУ в Курскую область 590 человек числятся пропавшими
Вчера, 17:29
 
Курская областьСумская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала