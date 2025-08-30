https://ria.ru/20250830/khinshteyn-2038552298.html
Хинштейн сообщил, сколько жителей Курской области находится на Украине
Хинштейн сообщил, сколько жителей Курской области находится на Украине
2025-08-30T17:44:00+03:00
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Двадцать три жителя Курской области находятся в Сумской области Украины, по их возвращению идет переговорный процесс, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что провел очередное заседание рабочей группы по пропавшим без вести в результате вторжения ВСУ на территорию Курской области. "Как сообщили коллеги из аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, 23 курянина находятся в Сумской области, по ним идёт переговорный процесс. Эта работа будет продолжаться несмотря ни на что. О судьбе 290 человек, к сожалению, до сих пор нет точной информации", - написал Хинштейн.
