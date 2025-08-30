https://ria.ru/20250830/karapetyan-2038523977.html

Карапетян поделился подробностями о деятельности своего нового движения

Карапетян поделился подробностями о деятельности своего нового движения - РИА Новости, 30.08.2025

Карапетян поделился подробностями о деятельности своего нового движения

30.08.2025

ЕРЕВАН, 30 авг – РИА Новости. Находящийся под арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян заявил, что сформированное вокруг него движение "По-нашему" будет работать над будущее Армении, проводимые работы будут более организованными. В пятницу сторонники Карапетяна объявили о создании неполитического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планируют сформировать новую политическую силу. Название движения выбрано не случайно: Карапетян был арестован из-за заявления, что он защитит Армянскую апостольскую церковь "по-нашему". "Поздравляю всех со стартом народного добровольного движения "По-нашему". Отныне наши работы на благо Родины станут более организованными", - говорится в заявлении предпринимателя, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, для разных сфер будут разработаны соответствующие программы, которые помогут обеспечить благополучие каждому гражданину. "Дорогие соотечественники, присоединившись к этому движению, вы станете частью одной большой команды, которая работает на будущее Армении. Уверен, что вместе мы сможем начать новый этап в жизни нашей страны. Армянский народ заслужил достойную жизнь, а наше государство — уважения. И всего этого мы достигнем ежедневным упорным трудом", - отметил Карапетян. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

