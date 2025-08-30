https://ria.ru/20250830/kamornyy-2038146348.html

"Его специально": что на самом деле случилось с Юрием Каморным

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Юрий Каморный был одним из самых красивых актеров советского кино, мужчиной, от которого "люди столбенели". Карьера шла в гору, впереди маячили главные роли. И вдруг — застрелили. Официальная версия: "шальная пуля при задержании неадекватного пьяного актера". Но экспертиза показала — в крови алкоголя не было. Тогда за что убили кумира миллионов?Красавец, которого заметили случайноЮрий родился в августе 1944 года в уральском Алапаевске. Мать Галина — педагог, отец — полковник, который так и не вернулся с войны. Детство прошло в Кировске, где парень рос музыкальным, спортивным и невероятно артистичным.После школы устроился электриком на комбинат "Апатит", но по вечерам пропадал в театральной студии. Мечтал об актерской профессии, но сомневался — потянет ли?В 1962 году поехал в Ленинград "за компанию" с другом, который поступал в театральный институт. Сам Юрий пришел просто поддержать товарища. Но педагог Зиновий Корогодский, увидев его в коридоре, воскликнул: "Как? С таким лицом и просто так зашел?! Вы должны учиться на моем курсе!"Кинодебют с польской звездойЕще студентом Каморный получил главную роль в военной драме "Зося" — партнером стала звезда сериала "Четыре танкиста и собака" Пола Ракса. Невероятно красивая пара зажгла экраны страны.Во время съемок актеров связал роман. При постановочном взрыве Юрий получил контузию, попал в больницу. Врачи требовали отложить съемки, но он сбежал из палаты — "не выдержав разлуки с Раксой".После премьеры Каморный "проснулся знаменитым". Но Пола оборвала отношения: "Я сразу поняла, что Юра — фатальный человек. А я не хотела зависеть от судьбы".Душа ТЮЗа и женский кумирПосле института Каморный влился в труппу ТЮЗа, который переживал золотые годы. В театре его прозвали Кама, в тусовке — Казанова.Юрий был заводилой любой компании. Его бархатный голос под гитару завораживал, синие глаза и мужская харизма покоряли. У него появилась армия поклонниц — носили цветы, караулили у служебного входа, ломились на каждый спектакль.Играл Лаэрта в "Гамлете", декабриста Бестужева в "Глотке свободы". Настоящий успех принесла роль Сысоя Псоича в спектакле Льва Додина "Свои люди — сочтемся". Горький пьяница и мошенник — Каморный блистал в этой острохарактерной роли.Театр обожал фанатично. Был случай — из-за съемок на другом конце страны не успевал к началу спектакля. Нелетная погода, все рейсы отменили. В театре его уже заменили. И вдруг появляется Юрий. "На чем добирался?" — удивлялись коллеги. "На метле", — улыбался он. Оказывается, уговорил военных летчиков "подбросить до Ленинграда".Каскадер поневолеВ "Освобождении" Каморный играл танкиста и поставил условие: "Должен наездить сто часов за рычагами управления". Ему говорили, что в кадре он не механик-водитель. Юрий отвечал: "Должен почувствовать машину, слиться с ней".Наездил триста часов. На съемках, спрыгивая с танка на полном ходу, сломал ногу, но доиграл сцену до команды "стоп".Перед фильмом "Голубые молнии" месяц жил в казарме ВДВ. За это время научился рукопашному бою, ломать кирпичи ребром ладони и метко кидать ножи. Категорически отказывался от дублеров-каскадеров."От него шла волна живой энергии, у него никогда не было пустых глаз актера-теоретика", — вспоминал коллега Кирилл Филинов.Две жены, одна дочь и запоиВсе близкие называли Юрия человеком страстным, любвеобильным. Ему приписывают романы с Людмилой Чурсиной, безответную любовь к Нонне Мордюковой.В студенческие годы Каморный женился на актрисе Ирине Петровской. В 1967-м родилась дочь Полина. Пришедшая слава принесла соблазны — друзей, вечеринки, влюбленных женщин. Петровская простила роман с Раксой, но других увлечений не выдержала.После развода Юрий оставил жене с дочкой квартиру, а сам переехал в театральную гримерку. Забрал только коллекцию холодного оружия — шпаги, сабли, кинжалы. Ирина эмигрировала в Германию и увезла Полину с собой, лишив отца возможности видеться с дочерью.В 1972 году на съемках познакомился с будущим продюсером Адой Ставиской. Она оставила мужа и переехала к актеру в "каморку Каморного". Ставиская вспоминала: "У него благородства хватало на десятерых. В нем чувствовались природная интеллигентность и аристократизм. Но Юра был предрасположен к алкоголю, болен этой болезнью". Брак дал трещину. За полгода до трагедии Ада инициировала развод — узнала о серьезном романе мужа на стороне.Каморный мог месяцами не брать в рот ни капли — хватало силы воли отодвинуть рюмку. А потом начинался запой. Работа на износ, периодические загулы заканчивались нервными срывами. Врачи списывали на последствия контузии.На съемки приходил трезвым, спектакли не срывал. В 1976-м ушел из ТЮЗа в Студию киноактера "Ленфильма" — отчасти из-за желания сосредоточиться на кино, отчасти скрывая проблемы со здоровьем.Роковой деньВ 1980-м Каморного удостоили звания заслуженного артиста РСФСР. Он снялся в детективе "Игра без козырей", где сыграл главаря банды по кличке Маэстро — обаятельного криминального "супермена".Съемки проходили в Вильнюсе. Там Юрий закрутил роман с молодой гримершей Вандой Сапкайте. Именно она оказалась с ним 27 ноября 1981 года в его комнате в коммуналке на Салтыкова-Щедрина.По официальной версии, из комнаты актера доносились женские крики. Кто-то вызвал милицию. Приехавшие стражи порядка взломали дверь и увидели "жуткую картину" — пьяный Каморный угрожал девушке ножом. При попытке его обезвредить прозвучал выстрел. Актер скончался на месте.Идеальная версия для закрытия дела: неадекватный пьяница случайно убит при спасении заложницы.Месть за товарищаБольшинство публикаций сходятся в одном: актер был пьян и неадекватен, угрожал девушке ножом, милиционер его случайно застрелил. Но есть одно но — экспертиза не обнаружила в крови Каморного алкоголя. Он был трезв.Режиссер "Ленфильма" Галла Капицкая раскрываетраскрывает другую версию: "В 1975 году в отделении милиции был забит актер Владимир Костин. Юрий Каморный был общественным обвинителем на суде. Почти все участники убийства получили от четырех лет и выше. А незадолго до гибели Юры первые осужденные как раз освободились"."Совпадение? Слабо похоже", — считает Капицкая. По ее словам, многие в Ленинграде уверены — так 37-летнему Юре отомстили.Версию о "пьяном актере с ножом" она называет "плохо пахнущей детективщиной": "Соседи любили Юру, он их подкармливал, ссужал деньгами. Милиционеры соседнего отделения знали Каморного, бывало, выпивали с ним под гитару. И не они приехали на вызов в тот день".Тихие похороныВласти Ленинграда замяли дело. В 1981-м в Москве расследовали резонансное "убийство на Ждановской" — четыре милиционера были расстреляны, министр МВД Щелоков совершил самоубийство. Еще один скандал был явно не к месту.Некрологов не было. Тело выдали матери с условием — прощание в морге пройдет тихо, без речей. Пришли несколько друзей и "товарищи в штатском", которые следили за порядком.Галина Федоровна увезла сына в Старую Руссу и похоронила на городском кладбище. До самой смерти она ухаживала за могилой — стриженый газон, свежие цветы, зимой — выращенный собственноручно бессмертник.

