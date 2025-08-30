https://ria.ru/20250830/izvitskaya-2038144866.html

Трагический финал Изольды Извицкой, которой рукоплескал весь мир

Трагический финал Изольды Извицкой, которой рукоплескал весь мир - РИА Новости, 30.08.2025

Трагический финал Изольды Извицкой, которой рукоплескал весь мир

Она была роскошна. В 1957 году западная пресса назвала Изольду Извицкую "советской Мэрилин Монро" и "звездой № 1". Тринадцать лет спустя та же красавица умерла... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T09:30:00+03:00

2025-08-30T09:30:00+03:00

2025-08-30T09:30:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038170417_0:325:2048:1477_1920x0_80_0_0_a78a02c52892a9b22ec52eb0aa616bc6.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Она была роскошна. В 1957 году западная пресса назвала Изольду Извицкую "советской Мэрилин Монро" и "звездой № 1". Тринадцать лет спустя та же красавица умерла от голода в московской квартире, забытая всеми. Что произошло с актрисой, которая покорила Канны?Девочка изо льдаДзержинск, 21 июня 1932 года. В семье химика и педагога родилась дочь, которую назвали старинным именем Изольда. В школе девочка увлеклась театральным кружком, мечтала о сцене, но отец был категорически против "несерьезного увлечения".В дневнике 17-летней школьницы появилась запись: "Все говорят, что я хорошо играю. Но если бы это когда-нибудь пригодилось! Как можно: из меня — и вдруг артистка?!" Местный режиссер Борис Райский разглядел талант и тайно от родителей готовил девочку к поступлению во ВГИК.Летом 1950 года весь выпускной класс провожал Изольду на ночном поезде в Москву. Знаменитые педагоги ВГИКа взяли провинциальную красавицу без колебаний.Неожиданные выборыСтудентка четвертого курса Извицкая была никому не известна, когда режиссер Григорий Чухрай выбрал ее на главную роль в "Сорок первом". Тема фильма — любовь красноармейки и белогвардейца — была слишком смелой для 1955 года. В худсовете сомневались: может ли "изящная, утонченная" девушка сыграть грубоватую Марютку?Съемки шли с боем. Госкино требовало переделок сценария, премьеру откладывали. Но хрущевская оттепель позволила Чухраю настоять на своем. В 1956 году фильм посмотрели 25 миллионов зрителей — грандиозный успех по тем временам.Настоящая слава пришла через год, когда "Сорок первый" показали в Каннах. Французская пресса сначала иронизировала над нарядами советской актрисы. После просмотра тон изменился кардинально — журналы вышли с портретами Извицкой и заголовками о "русской Мэрилин Монро"."Хороша собой Изольда была невозможно, — вспоминала Татьяна Конюхова. — У нее была кожа нежная-нежная — такой "французский фарфор". Ресницы большущие, как веера. Когда она их поднимала, открывались такой удивительной красоты глаза — как будто в омут заглядываешь..."На предпоследнем курсе Изольда познакомилась на съемках с 21-летним актером Эдуардом Бредуном. Их свадьба стала неожиданностью для всех. Когда педагогу Борису Бибикову сообщили о замужестве студентки, он мрачно произнес: "Боже, какая страшная, совершенно неактерская фамилия!"Слава и первые тревогиВ Москву Изольда вернулась абсолютно счастливая. Ее узнавали на улицах, портреты украшали афиши от Калининграда до Владивостока. У нее появились влиятельные поклонники — некоторые коллеги распространяли слухи о романах с зятем Хрущева и певцом Марком Бернесом.Но внезапная слава жены болезненно ударила по самолюбию мужа. Бредун одновременно гордился успехом супруги и страдал. Все это выливалось в продолжительные пьянки. "Он всех звал к себе в гости. Так гордился, что у него жена — мировое светило! Ну и Изка с ними сидела... Несчастное существо — здоровье-то у нее было совсем слабенькое", — рассказывала Конюхова.Когда режиссеры отвернулисьПарадокс советского кино: после мирового триумфа режиссеры не выстроились в очередь к Извицкой. В 1957-58 годах она снялась в нескольких картинах — "К Черному морю", "Неповторимая весна", "Поэт". Но все роли оказались штампованными: "красавица-комсомолка", "передовик производства".Система работала против таланта. Режиссеры предпочитали открывать собственных звезд, а не эксплуатировать чужие открытия. Решающий удар нанес всесильный Иван Пырьев в 1958 году. Он вызвал Извицкую на пробы к "Идиоту" на роль Настасьи Филипповны, но проба провалилась. При всех "Иван Грозный" разнес актрису в пух и прах.История мгновенно разлетелась по "Мосфильму". "Когда выхожу с "Мосфильма", все меня узнают. А на "Мосфильме" хожу-хожу по коридорам, и никто меня в упор не видит..." — жаловалась актриса Григорию Чухраю.Домашний адС каждым годом ситуация усугублялась. Роли предлагали все реже и мельче. Дома вместо поддержки Изольда находила очередную пьянку и ревнивые сцены мужа. Слухи о романах жены доводили Бредуна до бешенства. Он встречал ее криками "С кем путалась?" и пускал в ход кулаки.Актриса Людмила Касаткина вспоминала: "Изольдочка приходила в таких кровоподтеках, что даже лучшие гримеры не могли замаскировать их. Желая помочь, я шла к мужу и говорила, что у меня болит сердечко, просила перенести съемки. За это время лицо Извицкой хоть немного приходило в порядок".Мало-помалу алкоголизм Извицкой превзошел алкоголизм Бредуна. Роли предлагали все реже. После 1969 года режиссеры вообще перестали звать ее даже на эпизоды.Финальная катастрофаВ январе 1971 года Эдуард собрал вещи и ушел к подруге жены — продавщице ковров. Это двойное предательство окончательно сломило актрису.Наталья Тендора в книге "Изольда Извицкая. Родовое проклятие" писала о том, что актриса Татьяна Гаврилова случайно встретила Извицкую зимой 1971-го: "В однокомнатной квартире царила идеальная чистота, но обстановка была бедной. В шкафу висело несколько поношенных халатиков. Холодильник был пуст. Выглядела она ужасно: хилое тельце, совершенно высохшее, синие руки. Видимо, все эти дни ее мучил голод, но на водку деньги где-то доставала".Извицкая перестала отвечать на звонки и открывать дверь 23 февраля. Только 3 марта удалось уговорить Бредуна проверить квартиру. Дверь была заперта изнутри, пришлось ее взламывать."Бросайте камни аккуратнее!"Татьяна Гаврилова была свидетельницей страшной сцены: "Изольда лежала на полу боком, головой на кухне, телом в комнате. Увидев это, Бредун громко сказал: "Уже набралась, вставай!" Но Извицкая не поднималась. На лице проступали характерные пятна смерти, и слесарь проворчал: "Ты что, не видишь, она же мертвая!" Судя по всему, пролежала так больше недели". Звезде мирового кино было 38 лет.На похоронах случилась последняя трагическая сцена. Когда гроб опускали в могилу, мерзлые комья земли ударялись о крышку с грохотом. Пьяный Бредун кричал: "Бросайте камни аккуратнее — ей же больно!" Западная пресса писала о ее смерти, советская — молчала.Через 13 лет, летом 1984 года, в квартире Бредуна застали ту же картину, что и в доме Извицкой. Похоронили его на том же кладбище, но на другом участке. Детей у пары не было, и некому было позаботиться, чтобы эти два человека лежали рядом в земле.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60