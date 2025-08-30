Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: США и Украина выберут первые компании для совместных инвестиций
12:15 30.08.2025
Bloomberg: США и Украина выберут первые компании для совместных инвестиций
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. США и Украина в сентябре решат, какие компании первыми получат деньги совместного инвестиционного фонда в рамках ресурсной сделки, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского министра экономики Алексея Соболева, который дал агентству комментарий. "Соболев заявил, что делегация США должна посетить Украину в сентябре, чтобы решить, какие компании получат деньги в рамках первых инвестиций фонда минеральных ресурсов США и Украины", - пишет агентство. По данным агентства, украинский премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу встретилась с руководством американской биржи Nasdaq для обсуждения инвестиций на Украине. США и Украина в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера и украинского министра экономики, соглашение по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
