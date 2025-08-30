https://ria.ru/20250830/gosizmena-2038474956.html
В Москве арестовали мужчину по статье о госизмене
В Москве арестовали мужчину по статье о госизмене - РИА Новости, 30.08.2025
В Москве арестовали мужчину по статье о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Куряев по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Куряев по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. "Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Куряева О.В. Статья 275 УК РФ",- сказано в карточке уголовного дела. Личность фигуранта, как и суть уголовного дела, не сообщаются из-за грифа секретности. Отмечается, что арестовали Куряева в пятницу. По статье 275 УК РФ (государственная измена) грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
