https://ria.ru/20250830/gosdep-2038432759.html
США одобрили продажу Дании системы Patriot на 8,5 миллиардов долларов
США одобрили продажу Дании системы Patriot на 8,5 миллиардов долларов - РИА Новости, 30.08.2025
США одобрили продажу Дании системы Patriot на 8,5 миллиардов долларов
Госдеп США одобрил возможную продажу Дании системы Patriot и связанного оборудования на 8,5 миллиардов долларов, заявил в субботу Пентагон. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T00:43:00+03:00
2025-08-30T00:43:00+03:00
2025-08-30T00:43:00+03:00
в мире
дания
сша
министерство обороны сша
государственный департамент сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Дании системы Patriot и связанного оборудования на 8,5 миллиардов долларов, заявил в субботу Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Дании комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 8,5 миллиардов долларов США... Дания будет использовать эти боеприпасы для защиты союзников по НАТО и своих партнеров", - говорится в заявлении. В частности, правительство Дании запросило приобретение 36 баллистических ракет Patriot MIM-104E с усовершенствованной системой наведения, 20 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), шести пусковых станций, шести комплектов интегрированной сети пусковых установок и другое оборудование, отмечает Пентагон.
https://ria.ru/20250807/patriot-2033834038.html
дания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_284:331:2574:2048_1920x0_80_0_0_390845dd295ffe5d7e548991c28633bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша, нато
В мире, Дания, США, Министерство обороны США, Государственный департамент США, НАТО
США одобрили продажу Дании системы Patriot на 8,5 миллиардов долларов
Госдеп одобрил продажу Дании системы Patriot и оборудования на $8,5 миллиардов