США одобрили продажу Дании системы Patriot на 8,5 миллиардов долларов

Госдеп США одобрил возможную продажу Дании системы Patriot и связанного оборудования на 8,5 миллиардов долларов, заявил в субботу Пентагон. РИА Новости, 30.08.2025

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Дании системы Patriot и связанного оборудования на 8,5 миллиардов долларов, заявил в субботу Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Дании комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 8,5 миллиардов долларов США... Дания будет использовать эти боеприпасы для защиты союзников по НАТО и своих партнеров", - говорится в заявлении. В частности, правительство Дании запросило приобретение 36 баллистических ракет Patriot MIM-104E с усовершенствованной системой наведения, 20 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), шести пусковых станций, шести комплектов интегрированной сети пусковых установок и другое оборудование, отмечает Пентагон.

