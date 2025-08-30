Рейтинг@Mail.ru
США одобрили продажу Дании системы Patriot на 8,5 миллиардов долларов
00:43 30.08.2025
США одобрили продажу Дании системы Patriot на 8,5 миллиардов долларов
Госдеп США одобрил возможную продажу Дании системы Patriot и связанного оборудования на 8,5 миллиардов долларов, заявил в субботу Пентагон. РИА Новости, 30.08.2025
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Дании системы Patriot и связанного оборудования на 8,5 миллиардов долларов, заявил в субботу Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Дании комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 8,5 миллиардов долларов США... Дания будет использовать эти боеприпасы для защиты союзников по НАТО и своих партнеров", - говорится в заявлении. В частности, правительство Дании запросило приобретение 36 баллистических ракет Patriot MIM-104E с усовершенствованной системой наведения, 20 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), шести пусковых станций, шести комплектов интегрированной сети пусковых установок и другое оборудование, отмечает Пентагон.
в мире, дания, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша, нато
В мире, Дания, США, Министерство обороны США, Государственный департамент США, НАТО
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Дании системы Patriot и связанного оборудования на 8,5 миллиардов долларов, заявил в субботу Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Дании комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 8,5 миллиардов долларов США... Дания будет использовать эти боеприпасы для защиты союзников по НАТО и своих партнеров", - говорится в заявлении.
В частности, правительство Дании запросило приобретение 36 баллистических ракет Patriot MIM-104E с усовершенствованной системой наведения, 20 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), шести пусковых станций, шести комплектов интегрированной сети пусковых установок и другое оборудование, отмечает Пентагон.
США выделят средства на техобслуживание и расширение производства Patriot
7 августа, 03:14
