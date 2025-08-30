https://ria.ru/20250830/gosavtoinspektsiya-2038068912.html

Госавтоинспекция обратила внимание водителей на особенности осенних поездок

Госавтоинспекция обратила внимание водителей на особенности осенних поездок

30.08.2025

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Водителей призвали обратить внимание на подготовку к поездкам осенью в городской черте и вне населенных пунктов, сообщает Госавтоинспекция МВД России.Так, автовладельцам посоветовали проявить повышенную бдительность и заранее подготовить свои транспортные средства к смене сезонов. Проверяя техническое состояние автомобиля, водителям важно в первую очередь обратить внимание на давление в шинах, исправность световых приборов, а также заправить омыватель незамерзающей жидкостью. Помимо этого, автомобилистам не обойтись без изменений в стиле вождения, отмечают в ведомстве."Безопасную дистанцию до других автомобилей с начала осени стоит увеличить как минимум в 1,5 раза – в расчет следует брать и первые ночные заморозки. В городе и за его пределами состояние дорожного покрытия с приходом осени меняется: асфальт, покрытый влажной листвой или тонкой пленкой воды, становится скользким, что увеличивает тормозной путь, появляется большой риск потерять сцепление с дорогой. Увеличение дистанции позволит безопасно затормозить, если автомобиль перед вами резко остановится", – заявил замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Кроме того, отметил он, необходимо избегать резких маневров, торможений и ускорений, – действия водителя должны быть максимально предсказуемыми для остальных участников дорожного движения.Особую бдительность, подчеркнул представитель ведомства, следует проявлять в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Перед выездом водителям стоит проверять исправность всех внешних световых приборов: фар, габаритов, противотуманных фар и стоп-сигналов. При этом им не следует забывать, что в любое время суток на автомобиле должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни, что особенно важно при движении в дождь, туман или в сумерках."Своевременно очищайте стекла и фары от грязи, чтобы не ухудшать и без того ограниченную видимость", – добавляет Белан.Водителям нужно учитывать и прогнозировать поведение других участников движения, причем не только водителей, но и пешеходов, подчеркнули в ведомстве. Необходимо быть готовым к их неожиданному появлению на проезжей части, особенно вблизи остановок общественного транспорта и у нерегулируемых пешеходных переходов, снижать скорость, приближаясь к таким зонам.На загородных трассах в начале осени Госавтоинспекция предостерегает водителей легковых автомобилей от рискованных маневров, особенно обгонов грузовиков. Фуры создают плотную завесу из водяной пыли и грязи, которая может полностью ослепить водителя. Начинать маневр можно лишь при стопроцентной уверенности в его безопасности.При этом водители должны отказаться от маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, когда в салоне находятся несовершеннолетние. Также автомобилистам в этот момент нужно исключить маневры даже в разрешенных местах.В Госавтоинспекции подчеркнули, что в этот момент следует перейти на "детский" режим вождения, предусматривающий более плавную манеру езды и строгое соблюдение дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

