В Кельне прошла демонстрация против милитаризации Германии
21:58 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/germaniya-2038586756.html
В Кельне прошла демонстрация против милитаризации Германии
в мире
германия
кельн
россия
борис писториус
нато
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Демонстрация против милитаризации ФРГ прошла в немецком городе Кельн, демонстранты в том числе призывали к дружбе между Россией и Германией, сообщает телерадиокомпания WDR. "На (площади - ред.) Хоймаркт прошла демонстрация сторонников мирных инициатив и пропалестинских групп. В своих речах и лозунгах они выступали против набирающего обороты вооружения Германии и закона о воинской повинности. Говорившие призывали к демилитаризации Германии и подчёркивали важность дружбы между народами, в том числе между Германией и Россией", - говорится на сайте WDR. Отмечается, что после этого протестующие направились в южный район города, однако правоохранители задержали их шествие на два часа, требуя отложить флагштоки, на что те долгое время не соглашались. В общей сложности в акции приняли участие около тысячи человек. Ранее опрос, проведенный институтом INSA по запросу газеты Bild, показал, что 55% немцев не верят, что закон о модернизации военной службы поможет восполнить нехватку кадров в войсках ФРГ. Правительство ФРГ приняло в среду законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательной воинской повинности "в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы". Законопроект предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник могут также заполнять женщины по собственной инициативе. Системы воинского учета будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы служит укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия текущим угрозам безопасности. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. При этом он сам ранее заявлял, что в настоящее время Германия не может вернуть отмененную в 2011 году воинскую обязанность из-за нехватки казарм и возможностей для обучения призывников.
в мире, германия, кельн, россия, борис писториус, нато
В мире, Германия, Кельн, Россия, Борис Писториус, НАТО
Флаг Германии
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Демонстрация против милитаризации ФРГ прошла в немецком городе Кельн, демонстранты в том числе призывали к дружбе между Россией и Германией, сообщает телерадиокомпания WDR.
"На (площади - ред.) Хоймаркт прошла демонстрация сторонников мирных инициатив и пропалестинских групп. В своих речах и лозунгах они выступали против набирающего обороты вооружения Германии и закона о воинской повинности. Говорившие призывали к демилитаризации Германии и подчёркивали важность дружбы между народами, в том числе между Германией и Россией", - говорится на сайте WDR.
Отмечается, что после этого протестующие направились в южный район города, однако правоохранители задержали их шествие на два часа, требуя отложить флагштоки, на что те долгое время не соглашались. В общей сложности в акции приняли участие около тысячи человек.
Ранее опрос, проведенный институтом INSA по запросу газеты Bild, показал, что 55% немцев не верят, что закон о модернизации военной службы поможет восполнить нехватку кадров в войсках ФРГ.
Правительство ФРГ приняло в среду законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательной воинской повинности "в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы". Законопроект предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник могут также заполнять женщины по собственной инициативе. Системы воинского учета будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы служит укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия текущим угрозам безопасности.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. При этом он сам ранее заявлял, что в настоящее время Германия не может вернуть отмененную в 2011 году воинскую обязанность из-за нехватки казарм и возможностей для обучения призывников.
