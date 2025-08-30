https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038535622.html
Герасимов назвал одну из основ успеха ВС России в зоне спецоперации
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Материальной основой успешных действий российских войск являются своевременные поставки высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. "Необходимо отметить, что материальной основой наших успешных действий являются своевременные поставки промышленностью требуемого количества высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
