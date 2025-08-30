Рейтинг@Mail.ru
Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в зоне действия "Востока"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 30.08.2025
Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в зоне действия "Востока"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Освобожденная Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в полосе ответственности группировки российских войск "Восток", заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Вчера освобождена Камышеваха - последний населенный пункт Донецкой Народной Республики в полосе ответственности группировки "Восток"", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВС России
© РИА Новости / Константин Михальчевский
ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Освобожденная Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в полосе ответственности группировки российских войск "Восток", заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"Вчера освобождена Камышеваха - последний населенный пункт Донецкой Народной Республики в полосе ответственности группировки "Восток"", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.08.2025
15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВалерий Герасимов
 
 
