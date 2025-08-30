https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038532154.html

Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в зоне действия "Востока"

Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 30.08.2025

Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в зоне действия "Востока"

Освобожденная Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в полосе ответственности группировки российских войск "Восток", заявил начальник Генерального... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Освобожденная Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в полосе ответственности группировки российских войск "Восток", заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Вчера освобождена Камышеваха - последний населенный пункт Донецкой Народной Республики в полосе ответственности группировки "Восток"", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.

