Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в зоне действия "Востока"
Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в зоне действия "Востока"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Освобожденная Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в полосе ответственности группировки российских войск "Восток", заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Вчера освобождена Камышеваха - последний населенный пункт Донецкой Народной Республики в полосе ответственности группировки "Восток"", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Новости
ru-RU
