Герасимов: ВС России развивают наступление на Северском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 30.08.2025
Герасимов: ВС России развивают наступление на Северском направлении
Герасимов: ВС России развивают наступление на Северском направлении - РИА Новости, 30.08.2025
Герасимов: ВС России развивают наступление на Северском направлении
Подразделения "Южной" группировки развивают наступление на северском направлении, а также вышли к юго-восточным окраинам Константиновки, заявил начальник... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки развивают наступление на северском направлении, а также вышли к юго-восточным окраинам Константиновки, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. "Южная" группировка войск успешно развивает наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска. На краматорско-дружковском направлении частями 98-ой воздушно-десантной дивизии освобожден Часов Яр. Подразделения группировки войск продолжают развивать наступление на запад и вышли к юго-восточным окраинам Константиновки", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова. По его словам, на александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, в том числе Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык, играющие ключевую роль в обороне ВСУ. "Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища", - добавил Герасимов.
Герасимов: ВС России развивают наступление на Северском направлении

ВС РФ наступают на Северском направлении, вышли к окраинам Константиновки

Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки развивают наступление на северском направлении, а также вышли к юго-восточным окраинам Константиновки, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
"Южная" группировка войск успешно развивает наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска. На краматорско-дружковском направлении частями 98-ой воздушно-десантной дивизии освобожден Часов Яр. Подразделения группировки войск продолжают развивать наступление на запад и вышли к юго-восточным окраинам Константиновки", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
По его словам, на александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, в том числе Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык, играющие ключевую роль в обороне ВСУ.
"Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища", - добавил Герасимов.
