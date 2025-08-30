https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038531139.html

Герасимов: ВС России развивают наступление на Северском направлении

Герасимов: ВС России развивают наступление на Северском направлении

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки развивают наступление на северском направлении, а также вышли к юго-восточным окраинам Константиновки, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. "Южная" группировка войск успешно развивает наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска. На краматорско-дружковском направлении частями 98-ой воздушно-десантной дивизии освобожден Часов Яр. Подразделения группировки войск продолжают развивать наступление на запад и вышли к юго-восточным окраинам Константиновки", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова. По его словам, на александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, в том числе Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык, играющие ключевую роль в обороне ВСУ. "Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища", - добавил Герасимов.

