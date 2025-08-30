Рейтинг@Mail.ru
Комитет по Газе сожалеет об отказе США в визах палестинской делегации - РИА Новости, 30.08.2025
22:17 30.08.2025
Комитет по Газе сожалеет об отказе США в визах палестинской делегации
Комитет по Газе сожалеет об отказе США в визах палестинской делегации
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Арабо-исламский министерский комитет по Газе выразил сожаление в связи с решением Госдепартамента США отказать палестинской делегации в визах для участия в Генассамблее ООН и предупредил о риске подрыва мирных усилий. Ранее в Вашингтоне сообщили о решении отозвать визы либо отказать в визах представителям Палестины перед началом сессии Генассамблеи ООН. В Анкаре назвали этот шаг несправедливым и наносящим ущерб дипломатии. Соответствующее заявление сделал официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. "Комитет призывает администрацию США пересмотреть и отменить это решение, подчеркивая важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения о штаб-квартире ООН, обеспечения условий для диалога и дипломатии, а также признания позитивной позиции Палестинской национальной администрации и ее приверженности миру", – говорится в заявлении, опубликованном МИД Турции на своем сайте. В документе также подчеркивается необходимость международной поддержки Палестинской национальной администрации и её главы Махмуда Аббаса. "Необходимо содействовать реализации программы реформ правительства и выполнению обязательств, подтвержденных перед мировыми лидерами в поддержку мира, а также в борьбе с насилием, экстремизмом и терроризмом. Ослабление Палестинской администрации подорвет мирные усилия на фоне эскалации, роста насилия и продолжения конфликта", – отмечается в заявлении. Ранее агентство WAFA передавало, что Палестина потребовала от США пересмотреть визовые ограничения, указав, что они противоречат международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН. Государство Палестина признали 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на предоставление Палестине полноправного членства в ООН. С 2024 года ее признали еще десять государств, среди них Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Россия неоднократно заявляла, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь на основе решений Совета Безопасности ООН и предполагает создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
в мире, сша, палестина, омер челик, махмуд аббас, оон, генеральная ассамблея оон, палестинская национальная администрация
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Арабо-исламский министерский комитет по Газе выразил сожаление в связи с решением Госдепартамента США отказать палестинской делегации в визах для участия в Генассамблее ООН и предупредил о риске подрыва мирных усилий.
Ранее в Вашингтоне сообщили о решении отозвать визы либо отказать в визах представителям Палестины перед началом сессии Генассамблеи ООН. В Анкаре назвали этот шаг несправедливым и наносящим ущерб дипломатии. Соответствующее заявление сделал официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.
"Комитет призывает администрацию США пересмотреть и отменить это решение, подчеркивая важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения о штаб-квартире ООН, обеспечения условий для диалога и дипломатии, а также признания позитивной позиции Палестинской национальной администрации и ее приверженности миру", – говорится в заявлении, опубликованном МИД Турции на своем сайте.
В документе также подчеркивается необходимость международной поддержки Палестинской национальной администрации и её главы Махмуда Аббаса.
"Необходимо содействовать реализации программы реформ правительства и выполнению обязательств, подтвержденных перед мировыми лидерами в поддержку мира, а также в борьбе с насилием, экстремизмом и терроризмом. Ослабление Палестинской администрации подорвет мирные усилия на фоне эскалации, роста насилия и продолжения конфликта", – отмечается в заявлении.
Ранее агентство WAFA передавало, что Палестина потребовала от США пересмотреть визовые ограничения, указав, что они противоречат международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН.
Государство Палестина признали 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на предоставление Палестине полноправного членства в ООН. С 2024 года ее признали еще десять государств, среди них Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Россия неоднократно заявляла, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь на основе решений Совета Безопасности ООН и предполагает создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
