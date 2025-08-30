Рейтинг@Mail.ru
Во Франции машина наехала на толпу людей - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/frantsiya-2038506358.html
Во Франции машина наехала на толпу людей
Во Франции машина наехала на толпу людей - РИА Новости, 30.08.2025
Во Франции машина наехала на толпу людей
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате, предположительно, умышленного наезда машины на толпу людей после стычки в баре в городе Эврё на севере... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T13:53:00+03:00
2025-08-30T13:53:00+03:00
франция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_dca72355ef3aa29c2d0d5d48208818f4.jpg
ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате, предположительно, умышленного наезда машины на толпу людей после стычки в баре в городе Эврё на севере Франции, сообщило в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на местную прокуратуру. "В ночь на субботу водитель машины, предположительно, "умышленно" въехал в группу людей в центре Эврё после стычки в баре, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали", - говорится в материале. Инцидент произошел около 4 утра по местному времени (5.00 мск), когда в винном баре между несколькими людьми произошла ссора. Охранники решили вывести из заведения всех находившихся там человек, которых было около сотни, передаёт Франс Пресс. По словам прокурора города Реми Кутена, после ссоры один человек, предположительно, пошёл за машиной и умышленно задним ходом въехал в толпу на большой скорости. Один мужчина погиб на месте, ещё пятеро были госпитализированы. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, сказано в материале. Два человека, находившиеся в машине, и ещё один были задержаны и помещены под стражу. Прокуратура возбудила дело об убийстве и покушении на убийство, однако исключила любые "террористические, расистские или другие" мотивы преступления, сообщает агентство. Правоохранители считают, что трагедия произошла в результате вышедшей из-под контроля стычки между посетителями бара, заявил прокурор.
https://ria.ru/20250815/kazahstan-2035473152.html
https://ria.ru/20250303/germaniya-2002775962.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_616e4f6aa6f67600b9df5447f95826cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире
Франция, В мире
Во Франции машина наехала на толпу людей

Один человек погиб, пятеро ранены после наезда машины на толпу на севере Франции

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции во Франции
Автомобиль полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате, предположительно, умышленного наезда машины на толпу людей после стычки в баре в городе Эврё на севере Франции, сообщило в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на местную прокуратуру.
"В ночь на субботу водитель машины, предположительно, "умышленно" въехал в группу людей в центре Эврё после стычки в баре, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали", - говорится в материале.
Водитель самосвала наехал на группу людей в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Водителя, наехавшего на людей в Новосибирске, задержали в Казахстане
15 августа, 11:10
Инцидент произошел около 4 утра по местному времени (5.00 мск), когда в винном баре между несколькими людьми произошла ссора. Охранники решили вывести из заведения всех находившихся там человек, которых было около сотни, передаёт Франс Пресс. По словам прокурора города Реми Кутена, после ссоры один человек, предположительно, пошёл за машиной и умышленно задним ходом въехал в толпу на большой скорости.
Один мужчина погиб на месте, ещё пятеро были госпитализированы. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, сказано в материале.
Два человека, находившиеся в машине, и ещё один были задержаны и помещены под стражу. Прокуратура возбудила дело об убийстве и покушении на убийство, однако исключила любые "террористические, расистские или другие" мотивы преступления, сообщает агентство. Правоохранители считают, что трагедия произошла в результате вышедшей из-под контроля стычки между посетителями бара, заявил прокурор.
Место наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Германии автомобиль наехал на толпу
3 марта, 15:20
 
ФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала