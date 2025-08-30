https://ria.ru/20250830/frantsiya-2038506358.html

Во Франции машина наехала на толпу людей

Во Франции машина наехала на толпу людей

Во Франции машина наехала на толпу людей

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате, предположительно, умышленного наезда машины на толпу людей после стычки в баре в городе Эврё на севере Франции

франция

в мире

ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате, предположительно, умышленного наезда машины на толпу людей после стычки в баре в городе Эврё на севере Франции, сообщило в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на местную прокуратуру. "В ночь на субботу водитель машины, предположительно, "умышленно" въехал в группу людей в центре Эврё после стычки в баре, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали", - говорится в материале. Инцидент произошел около 4 утра по местному времени (5.00 мск), когда в винном баре между несколькими людьми произошла ссора. Охранники решили вывести из заведения всех находившихся там человек, которых было около сотни, передаёт Франс Пресс. По словам прокурора города Реми Кутена, после ссоры один человек, предположительно, пошёл за машиной и умышленно задним ходом въехал в толпу на большой скорости. Один мужчина погиб на месте, ещё пятеро были госпитализированы. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, сказано в материале. Два человека, находившиеся в машине, и ещё один были задержаны и помещены под стражу. Прокуратура возбудила дело об убийстве и покушении на убийство, однако исключила любые "террористические, расистские или другие" мотивы преступления, сообщает агентство. Правоохранители считают, что трагедия произошла в результате вышедшей из-под контроля стычки между посетителями бара, заявил прокурор.

франция

2025

Новости

