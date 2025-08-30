https://ria.ru/20250830/evrokomissiya-2038542063.html

ЕК не ответила на письмо Венгрии и Словакии после атаки на "Дружбу"

ЕК не ответила на письмо Венгрии и Словакии после атаки на "Дружбу" - РИА Новости, 30.08.2025

ЕК не ответила на письмо Венгрии и Словакии после атаки на "Дружбу"

Еврокомиссия проигнорировала письмо с жалобами на действия Киева после атаки на нефтепровод "Дружба", сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 30.08.2025

БУДАПЕШТ, 30 авг — РИА Новости. Еврокомиссия проигнорировала письмо с жалобами на действия Киева после атаки на нефтепровод "Дружба", сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."До сих пор не было ответа на письмо, которое мы со Словакией направили в Еврокомиссию с просьбой, чтобы она соблюдала хотя бы свои решения и повлияла на третью страну, то есть Украину, которая ставит под угрозу энергобезопасность стран ЕС", — сказал он журналистам, трансляцию вел телеканал М1.Также Сийярто отметил, что Будапешт не поддержит санкции против российских предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии.Атаки ВСУ на нефтепроводС начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок топлива на шесть дней.В четверг, 28 августа, Братислава заявила, что поступление топлива возобновилось. Будапешт также анонсировал восстановление прокачки нефти, но в тестовом режиме и неполном объеме.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не усматривают угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

