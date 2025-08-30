Рейтинг@Mail.ru
ЕК не ответила на письмо Венгрии и Словакии после атаки на "Дружбу" - РИА Новости, 30.08.2025
17:08 30.08.2025 (обновлено: 17:29 30.08.2025)
ЕК не ответила на письмо Венгрии и Словакии после атаки на "Дружбу"
ЕК не ответила на письмо Венгрии и Словакии после атаки на "Дружбу"
Еврокомиссия проигнорировала письмо с жалобами на действия Киева после атаки на нефтепровод "Дружба", сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 30.08.2025
БУДАПЕШТ, 30 авг — РИА Новости. Еврокомиссия проигнорировала письмо с жалобами на действия Киева после атаки на нефтепровод "Дружба", сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"До сих пор не было ответа на письмо, которое мы со Словакией направили в Еврокомиссию с просьбой, чтобы она соблюдала хотя бы свои решения и повлияла на третью страну, то есть Украину, которая ставит под угрозу энергобезопасность стран ЕС", — сказал он журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
Также Сийярто отметил, что Будапешт не поддержит санкции против российских предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии.

Атаки ВСУ на нефтепровод

С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок топлива на шесть дней.
В четверг, 28 августа, Братислава заявила, что поступление топлива возобновилось. Будапешт также анонсировал восстановление прокачки нефти, но в тестовом режиме и неполном объеме.
После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не усматривают угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
