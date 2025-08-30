https://ria.ru/20250830/evraev-2038575083.html

Евраев рассказал об обеспеченности интернетом ярославских сел и деревень

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Интернет провели в 45 малых населенных пунктов Ярославской области, где проживают около 11,5 тысяч человек, за время действия программы по обеспечению мобильным интернетом сел и деревень, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Правительство Ярославской области информирует, что началось всероссийское голосование за обеспечение мобильным интернетом сел и деревень, в которых живут от 100 до 1000 человек. Работы проведут в 2026 году. Сделать выбор можно до 9 ноября. "Только за первое полугодие по программе устранения цифрового неравенства мобильной связью и интернетом обеспечены десять деревень и сел региона. Но наша задача – сделать так, чтобы во всех населенных пунктах было хорошее качество мобильной сети. Сейчас в работе еще 32 базовые станции. А в целом за время действия программы в регионе обеспечены интернетом 45 малых населенных пунктов, где проживают около 11,5 тысячи человек", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Как отмечает правительство региона, принять участие в голосовании может любой совершеннолетний гражданин России, который вправе поддержать любой населенный пункт региона своей регистрации. После подведения итогов будет сформирован перечень территорий, где установят базовые станции 2G/4G. Они обеспечат качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет. В правительстве региона отмечают, что сделать выбор можно двумя способами: на "Госуслугах" и по почте.

