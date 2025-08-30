https://ria.ru/20250830/es-2038497889.html

ЕС может возобновить санкции против Ирана, заявил МИД Франции

ЕС может возобновить санкции против Ирана, заявил МИД Франции - РИА Новости, 30.08.2025

ЕС может возобновить санкции против Ирана, заявил МИД Франции

Евросоюз может вслед за Советом Безопасности ООН возобновить санкции против Ирана, заявил в субботу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T13:01:00+03:00

2025-08-30T13:01:00+03:00

2025-08-30T13:02:00+03:00

иран

дания

великобритания

оон

евросоюз

еврокомиссия

жан-ноэль барро

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Евросоюз может вслед за Советом Безопасности ООН возобновить санкции против Ирана, заявил в субботу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. "Что произойдет теперь? Начинается 30-дневный период, по истечении которого эти (международные - ред.) санкции будут вновь введены. Затем, в качестве второго этапа, могут быть восстановлены и европейские санкции, если, конечно, Иран не согласится в течение 30-дневного периода на действия, которые мы у него очень ясно потребовали. В этом случае мы могли бы рассмотреть отсрочку восстановления этих санкций. Дверь для дипломатии остается открытой", - сказал Барро перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Дании. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.

https://ria.ru/20250829/iran-2038269183.html

иран

дания

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, дания, великобритания, оон, евросоюз, еврокомиссия, жан-ноэль барро, в мире