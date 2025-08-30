Рейтинг@Mail.ru
ЕС может возобновить санкции против Ирана, заявил МИД Франции
13:01 30.08.2025 (обновлено: 13:02 30.08.2025)
ЕС может возобновить санкции против Ирана, заявил МИД Франции
ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Евросоюз может вслед за Советом Безопасности ООН возобновить санкции против Ирана, заявил в субботу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. "Что произойдет теперь? Начинается 30-дневный период, по истечении которого эти (международные - ред.) санкции будут вновь введены. Затем, в качестве второго этапа, могут быть восстановлены и европейские санкции, если, конечно, Иран не согласится в течение 30-дневного периода на действия, которые мы у него очень ясно потребовали. В этом случае мы могли бы рассмотреть отсрочку восстановления этих санкций. Дверь для дипломатии остается открытой", - сказал Барро перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Дании. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Евросоюз может вслед за Советом Безопасности ООН возобновить санкции против Ирана, заявил в субботу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"Что произойдет теперь? Начинается 30-дневный период, по истечении которого эти (международные - ред.) санкции будут вновь введены. Затем, в качестве второго этапа, могут быть восстановлены и европейские санкции, если, конечно, Иран не согласится в течение 30-дневного периода на действия, которые мы у него очень ясно потребовали. В этом случае мы могли бы рассмотреть отсрочку восстановления этих санкций. Дверь для дипломатии остается открытой", - сказал Барро перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Дании. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
МИД России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
МИД России предупредил об угрозе эскалации вокруг ядерной программы Ирана
Вчера, 10:59
 
ИранДанияВеликобританияООНЕвросоюзЕврокомиссияЖан-Ноэль БарроВ мире
 
 
