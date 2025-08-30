https://ria.ru/20250830/es-2038497889.html
ЕС может возобновить санкции против Ирана, заявил МИД Франции
Евросоюз может вслед за Советом Безопасности ООН возобновить санкции против Ирана, заявил в субботу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 30.08.2025
ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Евросоюз может вслед за Советом Безопасности ООН возобновить санкции против Ирана, заявил в субботу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. "Что произойдет теперь? Начинается 30-дневный период, по истечении которого эти (международные - ред.) санкции будут вновь введены. Затем, в качестве второго этапа, могут быть восстановлены и европейские санкции, если, конечно, Иран не согласится в течение 30-дневного периода на действия, которые мы у него очень ясно потребовали. В этом случае мы могли бы рассмотреть отсрочку восстановления этих санкций. Дверь для дипломатии остается открытой", - сказал Барро перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Дании. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
