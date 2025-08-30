Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвесторы откроют пять учреждений образования по льготной программе - РИА Новости, 30.08.2025
14:12 30.08.2025
Ефимов: инвесторы откроют пять учреждений образования по льготной программе
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Москве инвесторы откроют пять образовательных учреждений суммарной площадью свыше 4,7 тысячи квадратных метров по льготной программе аренды "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как уточнил он, в настоящее время в предназначенных для них помещениях идет ремонт и установка оборудования. В целом новые учреждения смогут посещать 360 детей."Четыре здания и помещение суммарной площадью свыше 4,7 тысячи квадратных метров были арендованы у города по итогам торгов в 2024 и 2025 годах. Недвижимость находится на юго-востоке, севере и северо-востоке столицы, а также в Новомосковском административном округе", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.В частности, детский сад для 30 воспитанников откроется в Печатниках, в Головинском районе запланировано открытие детсада на 90 мест. Еще один детский сад готовится к открытию на улице Космонавта Волкова на севере города. Кроме того, частная школа появится в Новой Москве.Чтобы принять участие в программе "1 рубль за квадратный метр в год", нужно принять участие в торгах, с победителями которых заключается договор аренды на 49 лет, если речь идет об объектах культурного наследия или недвижимости для размещения школ и детских садов. Инвесторы должны отремонтировать полученные объекты и выполнить другие требования программы. После этого начинает действовать льготная ставка аренды.
