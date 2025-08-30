https://ria.ru/20250830/efimov-2038384201.html

Ефимов: инвесторы откроют пять учреждений образования по льготной программе

Ефимов: инвесторы откроют пять учреждений образования по льготной программе - РИА Новости, 30.08.2025

Ефимов: инвесторы откроют пять учреждений образования по льготной программе

В Москве инвесторы откроют пять образовательных учреждений суммарной площадью свыше 4,7 тысячи квадратных метров по льготной программе аренды "1 рубль за... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T14:12:00+03:00

2025-08-30T14:12:00+03:00

2025-08-30T14:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Москве инвесторы откроют пять образовательных учреждений суммарной площадью свыше 4,7 тысячи квадратных метров по льготной программе аренды "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как уточнил он, в настоящее время в предназначенных для них помещениях идет ремонт и установка оборудования. В целом новые учреждения смогут посещать 360 детей."Четыре здания и помещение суммарной площадью свыше 4,7 тысячи квадратных метров были арендованы у города по итогам торгов в 2024 и 2025 годах. Недвижимость находится на юго-востоке, севере и северо-востоке столицы, а также в Новомосковском административном округе", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.В частности, детский сад для 30 воспитанников откроется в Печатниках, в Головинском районе запланировано открытие детсада на 90 мест. Еще один детский сад готовится к открытию на улице Космонавта Волкова на севере города. Кроме того, частная школа появится в Новой Москве.Чтобы принять участие в программе "1 рубль за квадратный метр в год", нужно принять участие в торгах, с победителями которых заключается договор аренды на 49 лет, если речь идет об объектах культурного наследия или недвижимости для размещения школ и детских садов. Инвесторы должны отремонтировать полученные объекты и выполнить другие требования программы. После этого начинает действовать льготная ставка аренды.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы