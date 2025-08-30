https://ria.ru/20250830/dron-2038516787.html

ВС России уничтожили дрон ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

ВС России уничтожили дрон ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища - РИА Новости, 30.08.2025

ВС России уничтожили дрон ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили наземный дрон ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, при помощи которого осуществлялось снабжение... РИА Новости, 30.08.2025

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили наземный дрон ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, при помощи которого осуществлялось снабжение подразделений противника, сообщили в Минобороны РФ. "В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища был замечен наземный роботизированный транспортный комплекс (НРТК), при помощи которого производилась попытка осуществления снабжения для подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения. В результате своевременных и профессиональных действий расчетов БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки уничтожены роботизированное средство снабжения", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ходе наблюдения за НРТК ВСУ также было вскрыто укрытие военнослужащих ВСУ, для которых осуществлялась доставка провизии и боеприпасов. В результате работы артиллерии было уничтожено и укрытие с личным составом, где находилось до отделения пехоты ВСУ, добавляется там.

россия

донецкая народная республика

