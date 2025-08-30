https://ria.ru/20250830/dron-2038516787.html
ВС России уничтожили дрон ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища
ВС России уничтожили дрон ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища - РИА Новости, 30.08.2025
ВС России уничтожили дрон ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили наземный дрон ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, при помощи которого осуществлялось снабжение... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T15:01:00+03:00
2025-08-30T15:01:00+03:00
2025-08-30T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили наземный дрон ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, при помощи которого осуществлялось снабжение подразделений противника, сообщили в Минобороны РФ. "В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища был замечен наземный роботизированный транспортный комплекс (НРТК), при помощи которого производилась попытка осуществления снабжения для подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения. В результате своевременных и профессиональных действий расчетов БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки уничтожены роботизированное средство снабжения", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ходе наблюдения за НРТК ВСУ также было вскрыто укрытие военнослужащих ВСУ, для которых осуществлялась доставка провизии и боеприпасов. В результате работы артиллерии было уничтожено и укрытие с личным составом, где находилось до отделения пехоты ВСУ, добавляется там.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили дрон ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища
ВС РФ уничтожили наземный дрон ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища