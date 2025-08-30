https://ria.ru/20250830/dnr-2038561758.html

Военный рассказал, сколько расчетов БПЛА ВСУ ВС России уничтожают за день

Военный рассказал, сколько расчетов БПЛА ВСУ ВС России уничтожают за день - РИА Новости, 30.08.2025

Военный рассказал, сколько расчетов БПЛА ВСУ ВС России уничтожают за день

Бойцы Вооруженных сил РФ при хороших условиях на Константиновском направлении в ДНР уничтожают до десяти расчетов БПЛА противника в день, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T18:53:00+03:00

2025-08-30T18:53:00+03:00

2025-08-30T19:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038562511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1fe047278852d5b03e96303048cd5286.jpg

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил РФ при хороших условиях на Константиновском направлении в ДНР уничтожают до десяти расчетов БПЛА противника в день, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сава". "Борьба в небе продолжается, это каждодневная проблема. Противник борется с нашими дронами, так же и мы боремся с дронами противника. Полетели, обнаружили антенны, поискали, где сидят расчеты (БПЛА ВСУ - ред.). Отрабатываем (уничтожаем - ред.) антенны, отрабатываем расчеты. При хороших условиях бывало такое, что мы выводили из строя до десяти расчетов в день", – сообщил боец. По его словам, вражеские расчеты БПЛА размещаются на расстоянии десяти и более километров от фронта, в зависимости от подразделения и уровня подготовки личного состава. "На нашем (Константиновском - ред.) направлении скопление подразделений противника именно в БПЛА очень большое. Противник сделал ставку на данный момент сдерживания наших сил подразделениями БПЛА", – добавил "Сава". Также боец отметил, что командование ВСУ перекинуло на Константиновский участок фронта в ДНР дополнительные отряды операторов БПЛА, поскольку это направление является наиболее важным для противника.

https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038511244.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнослужащий: бойцы ВС РФ уничтожают до 10 расчетов БПЛА ВСУ в день в ДНР Бойцы ВС России при хороших условиях на константиновском направлении в ДНР уничтожают до 10 расчетов БПЛА противника в день. Об этом рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сава". 2025-08-30T18:53 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф