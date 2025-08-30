https://ria.ru/20250830/dnr-2038561758.html
Военный рассказал, сколько расчетов БПЛА ВСУ ВС России уничтожают за день
Военный рассказал, сколько расчетов БПЛА ВСУ ВС России уничтожают за день - РИА Новости, 30.08.2025
Военный рассказал, сколько расчетов БПЛА ВСУ ВС России уничтожают за день
Бойцы Вооруженных сил РФ при хороших условиях на Константиновском направлении в ДНР уничтожают до десяти расчетов БПЛА противника в день, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T18:53:00+03:00
2025-08-30T18:53:00+03:00
2025-08-30T19:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038562511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1fe047278852d5b03e96303048cd5286.jpg
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил РФ при хороших условиях на Константиновском направлении в ДНР уничтожают до десяти расчетов БПЛА противника в день, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сава". "Борьба в небе продолжается, это каждодневная проблема. Противник борется с нашими дронами, так же и мы боремся с дронами противника. Полетели, обнаружили антенны, поискали, где сидят расчеты (БПЛА ВСУ - ред.). Отрабатываем (уничтожаем - ред.) антенны, отрабатываем расчеты. При хороших условиях бывало такое, что мы выводили из строя до десяти расчетов в день", – сообщил боец. По его словам, вражеские расчеты БПЛА размещаются на расстоянии десяти и более километров от фронта, в зависимости от подразделения и уровня подготовки личного состава. "На нашем (Константиновском - ред.) направлении скопление подразделений противника именно в БПЛА очень большое. Противник сделал ставку на данный момент сдерживания наших сил подразделениями БПЛА", – добавил "Сава". Также боец отметил, что командование ВСУ перекинуло на Константиновский участок фронта в ДНР дополнительные отряды операторов БПЛА, поскольку это направление является наиболее важным для противника.
https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038511244.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038562511_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5d489a1f3d1371c5fbe5e27416d93fc7.jpg
Военнослужащий: бойцы ВС РФ уничтожают до 10 расчетов БПЛА ВСУ в день в ДНР
Бойцы ВС России при хороших условиях на константиновском направлении в ДНР уничтожают до 10 расчетов БПЛА противника в день. Об этом рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сава".
2025-08-30T18:53
true
PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военный рассказал, сколько расчетов БПЛА ВСУ ВС России уничтожают за день
Под Константиновкой в ДНР бойцы ВС России уничтожают до десяти расчетов БПЛА ВСУ