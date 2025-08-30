Рейтинг@Mail.ru
Военный рассказал, сколько расчетов БПЛА ВСУ ВС России уничтожают за день
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 30.08.2025 (обновлено: 19:05 30.08.2025)
Военный рассказал, сколько расчетов БПЛА ВСУ ВС России уничтожают за день
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил РФ при хороших условиях на Константиновском направлении в ДНР уничтожают до десяти расчетов БПЛА противника в день, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сава". "Борьба в небе продолжается, это каждодневная проблема. Противник борется с нашими дронами, так же и мы боремся с дронами противника. Полетели, обнаружили антенны, поискали, где сидят расчеты (БПЛА ВСУ - ред.). Отрабатываем (уничтожаем - ред.) антенны, отрабатываем расчеты. При хороших условиях бывало такое, что мы выводили из строя до десяти расчетов в день", – сообщил боец. По его словам, вражеские расчеты БПЛА размещаются на расстоянии десяти и более километров от фронта, в зависимости от подразделения и уровня подготовки личного состава. "На нашем (Константиновском - ред.) направлении скопление подразделений противника именно в БПЛА очень большое. Противник сделал ставку на данный момент сдерживания наших сил подразделениями БПЛА", – добавил "Сава". Также боец отметил, что командование ВСУ перекинуло на Константиновский участок фронта в ДНР дополнительные отряды операторов БПЛА, поскольку это направление является наиболее важным для противника.
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил РФ при хороших условиях на Константиновском направлении в ДНР уничтожают до десяти расчетов БПЛА противника в день, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сава".
"Борьба в небе продолжается, это каждодневная проблема. Противник борется с нашими дронами, так же и мы боремся с дронами противника. Полетели, обнаружили антенны, поискали, где сидят расчеты (БПЛА ВСУ - ред.). Отрабатываем (уничтожаем - ред.) антенны, отрабатываем расчеты. При хороших условиях бывало такое, что мы выводили из строя до десяти расчетов в день", – сообщил боец.
По его словам, вражеские расчеты БПЛА размещаются на расстоянии десяти и более километров от фронта, в зависимости от подразделения и уровня подготовки личного состава.
"На нашем (Константиновском - ред.) направлении скопление подразделений противника именно в БПЛА очень большое. Противник сделал ставку на данный момент сдерживания наших сил подразделениями БПЛА", – добавил "Сава".
Также боец отметил, что командование ВСУ перекинуло на Константиновский участок фронта в ДНР дополнительные отряды операторов БПЛА, поскольку это направление является наиболее важным для противника.
