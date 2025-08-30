https://ria.ru/20250830/dnr-2038531660.html
Группировка войск "Восток" продвигается на запад в ДНР
Группировка войск "Восток" продвигается на запад в ДНР - РИА Новости, 30.08.2025
Группировка войск "Восток" продвигается на запад в ДНР
Группировка ВС РФ "Восток" продвигается на запад в ДНР и овладела 25 населенными пунктами, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" продвигается на запад в ДНР и овладела 25 населенными пунктами, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в западном направлении по территории Донецкой Народной Республики и овладели 25 населенными пунктами", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Группировка войск "Восток" продвигается на запад в ДНР
Герасимов: группировка войск "Восток" овладела 25 населенными пунктами в ДНР