Группировка войск "Восток" продвигается на запад в ДНР - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 30.08.2025
Группировка войск "Восток" продвигается на запад в ДНР
Группировка войск "Восток" продвигается на запад в ДНР
Группировка ВС РФ "Восток" продвигается на запад в ДНР и овладела 25 населенными пунктами, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" продвигается на запад в ДНР и овладела 25 населенными пунктами, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в западном направлении по территории Донецкой Народной Республики и овладели 25 населенными пунктами", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
россия, донецкая народная республика, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов
Группировка войск "Восток" продвигается на запад в ДНР

Герасимов: группировка войск "Восток" овладела 25 населенными пунктами в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" продвигается на запад в ДНР и овладела 25 населенными пунктами, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в западном направлении по территории Донецкой Народной Республики и овладели 25 населенными пунктами", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
ВС России взяли более ста украинских дронов в качестве трофеев в ДНР
27 августа, 15:17
27 августа, 15:17
 
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов
 
 
