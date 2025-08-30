https://ria.ru/20250830/diplomatiya-2015267705.html

Межгосударственные отношения России и Сербии

30.08.2025

Межгосударственные отношения России и Сербии

Дипломатические отношения между СССР и Югославией были установлены 24 июня 1940 года (впоследствии в полном объеме осуществлялись между Российской Федерацией и...

Дипломатические отношения между СССР и Югославией были установлены 24 июня 1940 года (впоследствии в полном объеме осуществлялись между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Югославией, затем между Российской Федерацией и Государственным Союзом Сербии и Черногории (2003-2006).11 июня 2006 года МИД России признал, что после провозглашения независимости Черногории Республика Сербия продолжает международную правосубъектность государственного сообщества Сербии и Черногории. Между Россией и Сербией поддерживается традиционно активный политический диалог. 18-20 декабря 2017 года состоялся официальный визит в Россию президента Сербии Александра Вучича. По итогам российско-сербских переговоров были подписаны документы в сфере социального обеспечения, экономики и туризма. 8-9 мая 2018 года Александр Вучич посетил Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент Сербии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принял участие в шествии Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". Состоялась также двусторонняя встреча лидеров.2 октября 2018 года президент Сербии Александр Вучич посетил Россию с рабочим визитом. 17 января 2019 года состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Белград. Состоялись переговоры главы российского государства с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе беседы в узком составе обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений в различных областях, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной, военно-технической сферах. Затем переговоры продолжились в расширенном формате. По окончании консультаций Владимир Путин вручил Александру Вучичу государственную награду Российской Федерации – орден Александра Невского – за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией. В Белграде Владимир Путин посетил храм Святого Саввы, возложил венки к Монументу освободителям города и Памятнику советскому солдату. 26 апреля 2019 года Владимир Путин и Александр Вучич провели встречу "на полях" международного форума "Один пояс – один путь" в Пекине. 4 декабря 2019 года в Сочи состоялись российско-сербские переговоры. Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональную и международную проблематику. 8 января 2020 года в Стамбуле "на полях" церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" был организован краткий контакт Владимира Путина с Александром Вучичем.23 июня 2020 года в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича, который также присутствовал на торжествах по случаю 75-летия Победы. В параде на Красной площади приняла участие сербская рота почетного караула. 25 ноября 2021 года президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели рабочую встречу в Сочи.9 мая 2025 года президент Сербии Александр Вучич присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. "На полях" торжественных мероприятий состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем.Ведется диалог по линии правительств двух стран.22 марта 2025 года в Белграде замглавы администрации президента России Максим Орешкин встретился с министром без портфеля, отвечающим за международное экономическое сотрудничество Ненадом Поповичем. 23 марта Максима Орешкина принял президент Сербии Александр Вучич. 1 апреля 2025 года в Москве прошла встреча министра экономического развития России Максима Решетникова с и. о. министра в правительстве Сербии Ненадом Поповичем.Поддерживаются контакты по линии внешнеполитических ведомств.17 февраля 2025 года в Москве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.В тот же день Джурич встретился с заместителем председателя Госдумы России Петром Толстым и заместителем председателя Совета Федерации России Константином Косачевым.28 февраля 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулином.20 июня 2025 года Сергей Лавров встретился с министром без портфеля в правительстве Сербии, сопредседателем межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ненадом Поповичем "на полях" XXVIII Петербургского международного экономического форума.26 августа 2025 года по инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Республики Сербии Александром Вучичем.Осуществляется взаимодействие по парламентской линии.14 марта 2024 года руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народной скупщиной Республики Сербии, член комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева провела встречу с делегацией Народной скупщины Сербии, которая прибыла для наблюдения за выборами президента Российской Федерации.20 октября 2024 года заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев во главе российской делегации принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Белграда.11 января 2025 года в Каракасе (Венесуэла) после церемонии инаугурации президента страны Николаса Мадуро состоялась краткая встреча председателя Госдумы России Вячеслава Володина с председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич.Россия и Сербия активно взаимодействуют на международной арене. Нацеленность на членство в Евросоюзе, трактуемое сербским руководством в качестве ключевого внешнеполитического приоритета, не рассматривается в Белграде как препятствие для дальнейшего укрепления сотрудничества с Россией, координации подходов к актуальным вопросам общемировой и европейской повесток дня. Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и занимает сбалансированную позицию по событиям на Украине.Особое внимание в российско-сербском диалоге уделяется поддержанию мира и стабильности в балканском регионе, в том числе в контексте проблемы миграции, которая затронула в той или иной форме все государства Юго-Восточной Европы. В повестке двусторонних политических контактов постоянно присутствует косовское урегулирование.Эффективно функционирует российско-сербский Межправительственный комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 21 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге прошло его очередное, 20-е заседание. Между двумя странами действует соглашение о свободной торговле, подавляющее большинство товаров ввозится беспошлинно. В октябре 2019 года было подписано Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией. По данным сербской статистики в 2022 году двусторонний товарооборот достиг максимума в 4,2 миллиарда долларов, в 2023 году снизился до 3 миллиардов, а в 2024 году упал до 2,4 миллиарда долларов.По итогам января-марта 2025 года рост товарооборота между Россией и Сербией превысил 8%.Основу российского экспорта в Сербию составляют минеральные продукты, химическая промышленность и продовольственные товары. В импорте преобладают сельхозпродукция, машины и оборудование, текстиль и химическая продукция.Ключевым направлением сотрудничества двух стран является энергетика.В 2021 году была введена в эксплуатацию сербская часть газопровода, соединяющего "Турецкий поток" от границы с Болгарией до границы с Венгрией с национальными газотранспортными системами.Стратегический характер имеет проект развития АО "Нефтяная индустрия Сербии" (АО "НИС"), основным акционером и инвестором которого является ПАО "Газпром нефть". АО "НИС" стало локомотивом сербской экономики и одной из ведущих компаний на Балканах. 18 ноября 2020 года состоялся запуск наиболее передового в Юго-Восточной Европе комплекса глубокой переработки нефти на принадлежащем АО "НИС" НПЗ в городе Панчево. В ноябре 2022 года "Газпром" совместно с NIS запустил первую в Сербии парогазовую электростанцию в Панчево, рассчитанную на мощность в 189 МВт; новая ТЭС может, по сообщениям NIS, обеспечить электричеством до 300 тысяч домохозяйств.Развивается сотрудничество в сфере промышленности и транспорта.РЖД реализуют несколько проектов в Сербии, в частности контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит.Компания сообщила в апреле 2021 года, что раньше сроков завершено строительство двух масштабных проектов в Сербии – самого протяженного в стране железнодорожного виадука в пойме реки Дунай и первого безбалластного тоннеля "Чортановци". Объекты – часть первой в Сербии скоростной железной дороги Стара-Пазова - Нови-Сад протяженностью 40,4 километра на линии "Белград - Будапешт"."РЖД Интернешнл" завершило весной 2022 года модернизацию 26-километрового участка железной дороги Суботица-Хоргош до границы с Венгрией, планирует строительство Единого диспетчерского центра и обновление 210 километрового участка Валево-Врбница до границы с Черногорией.Специалисты АО "Силовые машины" осуществили масштабную реконструкцию ГЭС "Джердап-1". Контракт был заключен в 2003 году. В декабре 2023 года состоялась торжественная церемония, посвященная завершению комплексной реконструкции ГЭС "Джердап-1". Благодаря установленному на станции высокоэффективному оборудованию российского производства номинальная мощность каждого из шести гидроагрегатов увеличена с 174 до 201 МВт, повышен общий КПД ГЭС, на 30 лет продлен срок ее эксплуатации. В январе 2019 года "Силовые машины" и "Электрохозяйство Сербии" заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации ГЭС "Джердап-2" с увеличением ее мощности. Ранее "Силовые машины" выполнили контракт на модернизацию систем регулирования всех десяти турбин гидроэлектростанции "Джердап-2". 15 мая 2018 года на форуме "Атомэкспо-2018" между Россией и Сербией был подписан документ о принципах российско-сербского сотрудничества в сфере инноваций и технологического развития с применением атомной энергии в мирных целях. В документе предложены способы оказания поддержки в создании и развитии в Сербии ядерной инфраструктуры, ядерной медицины и в применении радиационных технологий в сельском хозяйстве и промышленности. В январе 2019 года Россия и Сербия подписали договор о сотрудничестве в сфере мирного атома, в октябре Россия и Сербия подписали соглашение о создании на территории республики при участии госкорпорации "Росатом" Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ). В активной стадии переговоров находится вопрос о проекте Института полеводства и овощеводства Сербии и компании "Русагро" по созданию совместного предприятия с полным циклом селекции, семеноводства и производства семян. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра. В январе 2024 года президент Сербии Александр Вучич сообщил о получении российского комплекса РЭБ "Репеллент". Он также заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить. Традиционно видное место в двустороннем взаимодействии занимает культура. Тесный диалог поддерживается по линии Русской и Сербской православных церквей.28 ноября 2024 года при участии министров культуры РФ и Сербии прошелV Российско-Cербский культурный форум. К 80-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков Россия подготовила специальную программу, включившую выставки и концерты. Форум прошел в рамках открытия фестиваля российского кино в Сербии. Он проходил с 27 ноября по 1 декабря в Белграде, Нови-Саде и Нише.Российской стороной неоднократно предоставлялась Сербии гуманитарная помощь.В 2012 году в городе Ниш был открыт Российско-сербский гуманитарный центр, целью которого является реагирование на чрезвычайные ситуации. За годы своего существования он предпринял целый ряд важных операций, разминировав огромные территории в самой Сербии, оказав помощь по ликвидации последствий пожаров и наводнений многим странам региона, включая Македонию, Боснию и Герцеговину, Грецию.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

